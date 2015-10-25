ЦСКА разошелся миром с грозненским "Тереком"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Матч 13-го тура чемпионата России между "Тереком" и московским ЦСКА, состоявшийся в Грозном на стадионе "Ахмат Арена", завершился вничью - 0:0.

Стоит отметить, что полузащитник армейцев Алан Дзагоев на 30-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него четвертой. Таким образом, Дзагоев будет вынужден пропустить матч 14-го тура с "Уфой".

ЦСКА, набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. У "Терека" стало 20 очков.

В следующем туре ЦСКА 31 октября примет "Уфу", а "Терек" 2 ноября отправится в Пермь на матч с "Амкаром".