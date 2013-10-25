Московские армейцы разгромно уступили "Атланту" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел разгромное поражение от подмосковного "Атланта". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хоккеистов из Мытищ.

Счет был открыт на 10-й минуте. "Атлант" реализовал второе удаление в составе хозяев льда. Великов бросил от "синей линии", а Станя не смог отбить шайбу после не самого сложного броска.

Спустя шесть минут Игорь Радулов удвоил преимущество мытищинцев после ошибки "красно-синих" в своей зоне.

На 27-й минуте ЦСКА удалось отыграть одну шайбу - Прохоркин добил снаряд в ворота гостей после броска Гончарова.

В третьем периоде инициативу снова захватил "Атлант". На 42-й минуте Глухов поразил "девятку" ворот Стани.

Окончательный счет встречи установил Шмелев, забивший в пустые ворота на последней минуте третьего периода, когда хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока - 4:1 в пользу "Атланта".

ЦСКА продолжает занимать четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. От идущего третьим рижского "Динамо" подопечные Торчетти отстают на 4 очка.