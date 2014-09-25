Пять голевых передач Радулова помогли ЦСКА обыграть "Нефтехимик"

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке взял верх над нижнекамским "Нефтехимиком". Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 6:3.

Дублем в составе победителей отметился Стефан Да Коста, по разу отличились Чад Биллинс, Никита Зайцев, Андрей Стась и Евгений Артюхин. Сразу пять голевых передач на свой счет записал форвард Александр Радулов. У проигравших шайбы забросили Джошуа Хеннесси, Дэн Секстон и Петр Хохряков.

Отметим, что "красно-синих" эта победа стала пятой подряд. Армейцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.