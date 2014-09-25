Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября 2014, 21:15

Спорт

Пять голевых передач Радулова помогли ЦСКА обыграть "Нефтехимик"

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке взял верх над нижнекамским "Нефтехимиком". Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 6:3.

Дублем в составе победителей отметился Стефан Да Коста, по разу отличились Чад Биллинс, Никита Зайцев, Андрей Стась и Евгений Артюхин. Сразу пять голевых передач на свой счет записал форвард Александр Радулов. У проигравших шайбы забросили Джошуа Хеннесси, Дэн Секстон и Петр Хохряков.

Отметим, что "красно-синих" эта победа стала пятой подряд. Армейцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ Александр Радулов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика