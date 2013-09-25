Столичные армейцы проиграли "Витязю" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы уступили в гостевом матче КХЛ подольскому "Витязю" со счетом 3:2. ЦСКА продолжает оставаться на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции.

Счет был открыт на 18-й минуте встречи. Мезеи реализовал большинство, замкнув прострел партнера по команде вдоль ворот.

Основные события на льду произошли во второй двадцатиминутке. На 24-й минуте Александр Радулов восстановил равновесие, завершив сольный проход броском под перекладину.

Спустя три минуты Королев вновь вывел "Витязь" вперед. За четыре минуты до конца периода Любимов броском в касание поразил ворота подмосковного клуба и сравнял счет.

И все же на последний в этом матче перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу "Витязя". За минуту до конца двадцатиминутки Розин сделал наброс на ворота армейцев от "синей линии", и голкипер ЦСКА Проскуряков не смог справиться с этой полупередачей-полуброском.

Шайба Розина оказалась победной - в третьем периоде голов зрители больше не увидели. ЦСКА терпит второе поражение подряд и остается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" благодаря победе поднимается на восьмое место.