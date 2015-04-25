В московском дерби ЦСКА переиграл "Торпедо"

Фото: fifa.com

Московский ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги обыграл столичное "Торпедо". Встреча, прошедшая в Раменском, закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Счет удалось открыть только во втором тайме. На 50-й минуте Карлос Страндберг смог обработать мяч после заброса и отправил мяч в сетку ворот Юрия Жевнова.

А на 69-й минуте второй гол "красно-синих" забил Бибрас Натхо, который прошел прямо по центру поля и точным ударом примерно с двадцати метров зарядил в правый от себя угол.

Отметим, что в концовке первого тайма вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ударил игрока "Торпедо" Далибора Стевановича. После подачи углового полузащитник "автозаводцев" подошел к голкиперу извиниться за грубую игру, однако в ответ получил удар в челюсть.

При этом судья встречи Алексей Еськов не стал удалять Акинфеева, а показал обоим игрокам по желтой карточке.

ЦСКА сохранил третье место в турнирной таблице с 47 очками. Следующий матч армейцы проведут 4 мая дома с екатеринбургским "Уралом".

В то же время "Торпедо", замыкающее таблицу премьер-лиги с 20 баллами, 3 мая на своем поле сыграет с казанским "Рубином".