Великое армейское дерби: дуэль ЦСКА и СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Финал Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина пройдет под красно-синими знаменами. В любом случае в финал Кубка Гагарина выйдут армейцы. Остается лишь вопрос: какие? Санкт-петербургские или московские? О "маленьком финале" двух лучших команд по итогам "регулярки" – в нашем материале.

Армейский финал предположить было несложно. Именно ЦСКА и СКА лучше других провели регулярный чемпионат, набрали наибольшее количество очков и конкурировали друг с другом по ходу сезона. Но Кубок Гагарина все-таки соревнование особое, и никакие регалии тут не помогут, если у команды должным образом не складывается игра.

Перед началом полуфинальных серий в Западной конференции предположить, что СКА всего в пяти матчах разберется с московским "Динамо", было бы почти кощунственно. Москвичи все четыре раза вынесли коллектив Вячеслава Быкова по ходу сезона, а в плей-офф Кубка Гагарина баланс сил был и вовсе неприличным – 8:2 понятно в чью пользу. Но Быков сумел найти ключи к эшелонированной обороне "Динамо" и нашел слабые стороны в игре московского коллектива. Теперь СКА придется превозмогать восставший из пепла как птица Феникс московский ЦСКА.

Если исходить из истории личных встреч за время существования КХЛ, то москвичей трудно поставить в один ряд с их противником из Северной столицы. Взгляните сами: клубы встречались 33 раза. Семь викторий на счету ЦСКА, а все остальные поединки остались за их соперниками. В плей-офф статистика еще более впечатляющая: ЦСКА выиграл один матч из девяти.

Не принесет радости поклонникам москвичей и сравнение баланса встреч в этом сезоне, когда ЦСКА рвал и метал. Армейцы трижды проиграли и лишь одну встречу сумели свести к приемлемому для себя результату. А этот результат, как сказал член Наблюдательного совета клуба Владимир Петров, в прошлом легендарный хоккеист, только один – победа.

Исходя из этого, можно сделать вывод: СКА за последние годы стал едва ли не самым неудобным противником для столичных "красно-синих". Но стоит ли доверять такой статистике после серии СКА – "Динамо"?

Это было бы опрометчивым ходом. Московский коллектив пережил фактически полное перерождение в межсезонье, наполовину обновил состав и более чем способен доставить массу неудобств своему грозному сопернику. Пусть даже его возглавляет сам Вячеслав Быков, который знает все слабые места не только ЦСКА, но и его лидера Александра Радулова. Тот успел поиграть как в сборной России под начальством тандема Быков – Захаркин, так и в "Салавате Юлаеве".

Оба клуба обладают прекрасной атакующей линией – достаточно лишь произнести фамилии Радулова, Ковальчука, да Косты и Панарина и сразу становится ясно, что вряд ли какая-либо из команд будет отсиживаться в обороне – и умеют реализовывать большинство.

Мнение эксперта Фаворитом этой серии считаю СКА. На стороне петербуржцев и более мастеровитый состав, хотя и у ЦСКА он тоже хорош, также у команды из Северной столицы более опытный тренерский штаб, умеющий побеждать и знающий, как это делать, не будем забывать, что Быков и Захаркин ушли из КХЛ, выиграв Кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым". У петербуржцев почти каждое звено, кроме, возможно, четвертого, способно решить исход матча, у армейцев нет такого выбора. Да, они могут ротировать тройки, которые сдерживают, но сдержать лидеров СКА будет намного сложнее, нежели игроков "Йокерита". Не считаю, что лишний день отдыха может дать какое-то преимущество, ведь между сериями прошлая целая неделя, все отдохнули, залечили микротравмы и готовы решать поставленные задачи. В первой серии против "Торпедо" Коскинен, действительно, действовал не всегда уверенно, но как только СКА набрал обороты, то и голкипер заиграл под стать команде. Это же продолжилось и в серии против "Динамо", к тому же и вратари ЦСКА не обладают каким-то большим опытом, уверен, что по силе вратарских бригад ни одна команда не уступает, но и не превосходит другую.

Евгений Сафонов главный редактор Allhockey.ru

Некоторые проблемы у СКА наблюдаются в части вратарей. Скажем, серия с "Торпедо" показала, что авансы, раздаваемые Коскинену, не всегда оправданы. Финский голкипер вполне способен пропустить "бабочку" в моменте, который совсем не располагает к взятию ворот, но если уж войдет в раж, то будет тащить до победного. Иными словами, если ЦСКА удастся своим стартовым натиском смести защиту своих питерских одноклубников и огорчить Коскинена, дела у СКА пойдут не фонтан. А вот если нет...

По сути, противостояние ЦСКА и СКА является битвой двух практически равных по силам команд. Обе умеют и любят давить, исповедуют силовой хоккей и отличаются сильной игрой в атаке. Глубина состава чуть лучше у ЦСКА. Тренерский опыт на стороне, скорее, СКА: все-таки Быков уже выигрывал Кубок Гагарина с "Салаватом". Квартальнов в этом деле хоть и не имеет статуса дебютанта, но до таких высот не добирался.

Определяющими, скорее всего, станут первые два матча в Москве. Если СКА возьмет одну победу из двух, исход московской части противостояния можно будет трактовать в пользу Санкт-Петербурга. Если два – то тут впору говорить о победе в серии. Чудеса бывают, но поверить в то, что такой опытный тренер, как Быков, позволит себя легко окрутить, очень сложно.

Отдельно отмечу, что перед стартом "маленького финала" уже развернулась информационная война: в прессе появились сообщения, что Ковальчук собирается в КХЛ. Немедленно прозвучал залп и с другого борта: Радулов, дескать, ведет переговоры со СКА и якобы уже близок к договоренности с руководством клуба. Дыма без огня, конечно, не бывает, но заниматься подобными рассуждениям перед важнейшей серией плей-офф можно только с одной целью – попытаться вывести из себя двух лидеров команд. А они, надо признаться, имеют некоторую склонность к горячим и необдуманным поступкам на льду...

Словом, в этой серии крайне сложно выделить фаворита. Некоторым психологическим преимуществом обладает СКА. Но говорить о легкой прогулке не приходится и близко. Весьма вероятно, что именно в этой серии определяется победитель Кубка Гагарина.

Прогноз M24.ru: Победа СКА в семи матчах серии