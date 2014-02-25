Московский ЦСКА сыграл вничью с "Мольде" на сборе в Испании

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА сыграл вничью с норвежским "Мольде" в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанском городе Марбелья. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Мольде" усилиями бразильца Агнально распечатал ворота армейцев на 78-й минуте. Однако "красно-синие" смогли отыграться уже через минуту - отличился Константин Базелюк.

Напомним, что накануне московский "Спартак" на сборе в Марбелье уступил шведскому клубу "Юргорден" со счетом 0:2. 28 февраля "красно-белые" проведут свой заключительный матч на этом тренировочном сборе. Соперником "красно-белых" станет действующий чемпион Норвегии - "Стремсгодсет".