ЦСКА не смог переиграть "Краснодар" на своем поле

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с "Краснодаром". Матч, прошедший в Москве, закончился со счетом 1:1.

Все голы в матче были забиты в первые 15 минут игры. Уже на третьей минуте отличились армейцы. Зоран Тошич выдал проникающий пас на Траоре, который пробил точно в ближний угол ворот.

Армейцы ошиблись возле штрафной, после чего Федор Смолов ударил без шансов для Игоря Акинфеева. Этот гол стал для нападающего восьмым в нынешнем сезоне чемпионата России. С этим показателем он возглавляет список бомбардиров первенства страны.

В турнирной таблице ЦСКА занимает вторую строчку, набрав 18 очков. "Краснодар" с 12 баллами идет пятым. В следующем туре армейцы второго октября на выезде сыграют с "Ростовом".