Московский ЦСКА на выезде разгромил махачкалинский "Анжи"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 22-го тура российской футбольной премьер-лиги московские армейцы на выезде обыграли махачкалинский "Анжи". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

Распечатать ворота хозяев поля "красно-синие" смогли в середине первого тайма. На 26-й минуте Сейду Думбия удачно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. А в начале второй половины игры форвард армейцев оформил дубль. Ахмед Муса прорвался по левому флангу и прострелил низом в центр штрафной, где Думбия расстрелял ворота голкипера "Анжи" Михаила Кержакова.

Окончательный счет на 76-й минуте установил Муса. Нигириец вышел один на один с вратарем и пробил точно в дальний угол.

После этой победы подопечные Леонида Слуцкого набрали 40 очков и теперь занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи" остался на последней строчке.