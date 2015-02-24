Московские армейцы завершили "регулярку" победой над "Витязем"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московские армейцы завершили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги победой над "Витязем". Матч завершился со счетом 2:1.

Основное время поединка завершилось вничью - 1:1. Однако в овертайме "красно-синим" удалось добиться победы.

Шайбы в составе армейцев забросили Дамир Жафяров и Игорь Макаров. У "Витязя" отличился Максим Мамин.

Таким образом, ЦСКА заканчивает регулярный чемпионат на первом месте. Это, впрочем, было ясно уже задолго до окончания первенства.

В первом раунде битвы за Кубок Гагарина подопечным Дмитрия Квартальнова предстоит помериться силами с командой, занявшей восьмое место в Западной конференции - ХК Сочи.

Первый матч между этими командами состоится 27 февраля в Москве.