ЦСКА примет английский "Манчестер Сити" на "Арене Химки"

ЦСКА сыграет с одним из сильнейших клубов Англии "Манчестер Сити"

В среду, 23 октября, московский ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет с английским "Манчестер Сити". Встреча пройдет на стадионе "Арена Химки".

Стоит отметить, что газон на "Арене Химки" вызвал недовольство у представителей "Манчестер Сити". А тренер "горожан" Мануэль Пеллегрини удивился, что чиновники УЕФА разрешили проводить матч на подмосковном стадионе.

"Состояние поля я бы оценил как удовлетворительное, сейчас оно выглядит хорошо. Но если пойдет дождь, то трудно сказать, что с ним станет. Действовать на таком газоне очень тяжело, и я не исключаю, что игру могут отменить", - сказал наставник на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что прошлую игру армейцев в Лиге чемпионов с чешской "Викторией" перенесли именно из-за состояния газона. Тогда московскому клубу пришлось проводить матч на питерском "Петровский" в Санкт-Петербурге.

После двух туров ЦСКА делит с "Манчестер Сити" второе место в группе D. Оба клуба набрали по 3 очка. Армейцы в первом матче проиграли мюнхенской "Баварии" 3:0, а затем обыграли чешскую "Викторию" 3:2.

Результат сегодняшнего матча во многом определит, смогут ли армейцы продолжить борьбу за выход из группы.