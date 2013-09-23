Московские дерби и успешное выступление сборной России по волейболу

"Спартак" обыграл "ЦСКА" со счетом 3:0

Неделя московских дерби и разгром "Манчестер Юнайтед" в манкунианском противостоянии, начало чемпионата Европы по волейболу и старт групповых этапов еврокубков, а также анонсы важнейших спортивных событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

По традиции начнем с обзора событий, которые произошли в матчах московских команд в Российской футбольной премьер-лиге. На прошедшей неделе таких поединков было всего два, но каждый из них выдался по-настоящему жарким и интересным.

В субботу отношения на поле выясняли "Динамо" и "Локомотив". В любом другом туре чемпионата этот матч, скорее всего, считался бы главным событием, но в этот раз он отошел на второй план – на воскресенье были намечены "разборки" "Спартака" и ЦСКА.

Матч получился достаточно интересным, но не обошелся без скандала. О том, что попало в рубрику "Скандал недели", расскажем ниже, а здесь констатируем только, что "Локомотив" победил со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. Почти сразу после перерыва Н’Дойе поразил ворота Габулова красивым дальним ударом в девятку. "Бело-голубым" удалось отыграться спустя всего семь минут благодаря голу Нобоа.

Фото: ИТАР-ТАСС

На 74-й минуте "Локомотив" снова вышел вперед – Самедов реализовал пенальти, – а в самой концовке встречи Ткачев увеличил преимущество "железнодорожников" до двух мячей.

В "главном дерби Москвы", как фанаты называют противостояние "Спартака" и ЦСКА, был зафиксирован довольно неожиданный счет. "Красно-белые" впервые с 1999 года разгромили ЦСКА, отправив в ворота соперника три мяча. В первом тайме подачу Косты замкнул ударом в касание Озбилиз, а во втором отличились Дмитрий Комбаров и Паршивлюк.

Столичный клуб "Динамо" проиграл ЦСКА в матче Континентальной лиги

Статистика личных встреч "Спартака" и ЦСКА в чемпионатах России таким образом сравнялась: у каждой из команд по 16 побед. Правда, в последнее десятилетие "красно-белые" одержали только четыре победы над извечным противником, и три из них – с разницей в один мяч.

На фоне футбольных противостояний чуть не осталось за кадром происходящее в КХЛ. Между тем, там тоже было на что посмотреть. 17 сентября сильнейшего определяли ЦСКА и "Динамо". В дуэли двух московских грандов сильнее оказались "красно-синие", которым удалось нанести сопернику чувствительное поражение со счетом 6:3. Исход встречи был решен в третьем периоде, когда армейцы трижды поразили ворота "бело-голубых".

Интересный факт: в этом матче голкипер "Динамо" Еременко пропустил больше шайб, чем за все встречи текущего чемпионата КХЛ до этого, – шесть против пяти.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартаку" также выпало провести своего рода "дерби" – на выезде с санкт-петербургским СКА. Вообще, дерби можно называть только встречи команд из одного города, которые носят принципиальный характер, но взаимоотношения между командами из Москвы и Санкт-Петербурга практически в любом виде спорта далеки от идеальных. "Спартаку" не удалось продолжить свою победную серию – несмотря на пропущенную в первом периоде шайбу, "красно-синие" во втором периоде забросили москвичам сразу четыре ответных за 6 минут.

Эта победа позволила СКА сохранить первое место в турнирной таблице Западной Конференции. "Динамо" располагается на второй строчке, "Спартак" идет четвертым, а ЦСКА – седьмым.

Скандал недели

Основные скандалы этой недели - футбольные. В дерби вообще трудно завершить матч без какого-либо скандала – судейского или фанатского: слишком высоки ставки в этих встречах.

В матче "Динамо" – "Локомотив" главным действующим лицом встречи стал арбитр Карасев. Рефери уже не привыкать быть центром внимания, и в этот раз он снова устроил бенефис, принимая неоднозначные решения, которые оказали прямое влияние на результат встречи.

На 44-й минуте матча динамовец Воронин ушел от вратаря, прокинул мяч по направлению к воротам и уже готовился поразить их, но его опередил защитник "Локомотива" Дюрица, который сразу после этого упал. В этом эпизоде был минимальный контакт между защитником и нападающим. При этом, если бы Воронин рвался к мячу и упал, такой эпизод вряд ли обернулся бы назначением пенальти. Однако Карасев принял решение остановить игру и отменил гол, когда игрок "бело-голубых" поразил уже пустые ворота.

Во втором тайме Карасев принял неоднозначное решение: после падения Н'Дойе во время выхода один на один с Габуловым удалил с поля динамовца Граната и назначил пенальти в ворота "бело-голубых". В этом эпизоде, как показалось, арбитр ошибся сразу несколько раз. Во-первых, сам факт нарушения весьма сомнителен – Н’Дойе скорее поскользнулся на мокром газоне "Арены Химки". Во-вторых, даже если он и упал не без посторонней помощи, эпизод произошел до штрафной площади, и пенальти в этом эпизоде назначать не стоило. Ну и наконец, удаление и пенальти – это двойное наказание, которое практически решает судьбу матча.

А вот в матче "Спартак" – ЦСКА судья на поле заметен не был, что и стало лучшей характеристикой его работы. Зато были очень заметны фанаты, которые жгли файеры и скандировали нецензурные речевки. Впрочем, этим на матчах премьер-лиги давно уже никого не удивить.

Фото: ИТАР-ТАСС



Необычное даже для "главного дерби Москвы" событие произошло после финального свистка: фанаты "Спартака" и ЦСКА устроили драку у выхода с сектора армейцев. Кто спровоцировал побоище, до сих пор не ясно. По одной версии, фанаты "красно-синих" бросили несколько файеров в направлении занятой соперником трибуны, по другой – болельщики "Спартака" напали на фанатов ЦСКА в отместку за прошлогоднюю историю с баннером. В итоге в дело пришлось вмешиваться полиции, а несколько пострадавших были госпитализированы.

События недели в мире

В польском Гданьске стартовал чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. Сборная России неудачно стартовала на первенстве континента, уступив в стартовом матче Германии со счетом 3:0, но в двух последующих матчах не оставила шансов Чехии и Болгарии – 3:0 и 3:1 соответственно.

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник и среду состоялись первые матчи футбольных еврокубков. Российские клубы не слишком удачно начали турниры – ЦСКА и "Зенит" потерпели поражения в гостевых матчах Лиги Чемпионов, "Кубань" проиграла "Санкт-Галлену" – 2:0 – в Лиге Европы, "Анжи" в гостях не сумел обыграть молдавский "Шериф" – счет в этой встрече так и не был открыт. Лишь "Рубин" начал групповой этап с победы, разгромив словенский "Марибор" со счетом 5:2.

В воскресенье состоялось дерби команд из Манчестера – "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед". В позапрошлом году "красные дьяволы" потерпели разгромное поражение со счетом 6:1 и жаждали реабилитироваться, но получилось иначе: команда Мойеса снова была разгромлена, правда, на этот раз "Манчестер Юнайтед" пропустил четыре мяча. Итог матча – 4:1 в пользу "Сити".

Что посмотреть на этой неделе

24 сентября сборная России встретится с командой Словакии в битве за выход в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. Действующие олимпийские чемпионы по ряду причин выступают не в основном составе, но даже этого достаточно, чтобы наводить страх на противников. Исключением стала немецкая сборная, одержавшая "сухую" победу – 3:0.

В Российской футбольной премьер-лиге состоятся два примечательных матча. 26 сентября в 20.30 "Рубин" сыграет в Казани с "Динамо" – обе команды потерпели поражения в последнем туре и жаждут "отмщения", – а 28 сентября на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге "Зенит" встретится с московским "Спартаком". От исхода последнего противостояния зависит судьба первого места в премьер-лиге: "Зенит" сейчас занимает первую строчку, а "Спартак" расположился на второй позиции.

В регулярном чемпионате КХЛ 27 сентября состоится "матч года": "Динамо" в "Лужниках" сыграет со СКА. "Красно-синие" здорово начали чемпионат, потерпели всего одно поражение и будут стремиться порадовать своих болельщиков победой над "бело-голубыми", которые два года подряд выигрывали у СКА в плей-офф Кубка Гагарина.

Василий Макагонов