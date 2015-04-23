ЦСКА обыграл "Панатинаикос" и вышел в "Финал четырех" Евролиги

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф баскетбольной Евролиги на выезде обыграл греческий "Панатинаикос". Поединок, проходивший в Афинах, завершился со счетом 74:55 в пользу армейцев.

Исход встречи был предрешен в первой и третьей четвертях, которые "красно-синие" выиграли с разницей "+9".

Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, записавший себе в актив 18 очков, а также два подбора. Дабл-дабл оформил Андрей Кириленко (13 очков, 10 подборов).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА, который в девятый раз за последние десять лет вышел в "Финал четырех", который в этом году пройдет в Мадриде с 15 по 17 мая.