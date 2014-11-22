Московский ЦСКА потерпел третье поражение подряд

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский ЦСКА потерпел третье подряд поражение в рамках чемпионата России по футболу. "Красно-синие" уступили "Краснодару" со счетом 1:2.

Все мячи в этой встрече были забиты в первые 15 минут игры. Сначала дважды эффектно отличился Ари, который оба раза оставил не у дел сначала Сергея Игнашевича, а затем и Игоря Акинфеева.

Затем Роман Еременко один мяч отквитал. Армеец получил мяч в штрафной после флангового прострела, обыграл защитника и мощно пробил в "девятку" ворот "Краснодара".

В целом, "Краснодар" владел преимуществом и был близок к тому, чтобы увеличить разницу в счете, но зрители больше голов не увидели. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, ЦСКА продолжает свою проигрышную серию. Подопечные Леонида Слуцкого опустились на третью строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.