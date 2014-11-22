Онлайн-трансляция: присяга новобранцев спортрот ЦСКА

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

22 ноября новобранцы спортивных рот ЦСКА, которые дислоцируются в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Самаре, присягнут на верность Родине. Торжественную церемонию онлайн покажет M24.ru.

Впервые мероприятие пройдет в Сочи, где на верность Родине присягнут 180 человек. Торжественный ритуал состоится в Олимпийском парке, где проходили соревнования XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Принимая присягу, новобранцы спортивных рот возьмут на себя обязательства исполнить не только свой конституционный и гражданский долг, но и продолжить традиции армейского спорта высших достижений.