22 сентября 2012, 23:01

Спорт

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородской "Волгой"

Фото: pfc-cska.com

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородской "Волгой" в выездном матче 9-го тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 3:2.

В первом тайме лидировали хозяева матча. На 21-й минуте счет открыл игрок "Волги" Илья Максимов, а в самом конце первого тайма – на 44-й минуте – удачно забил со штрафного его одноклубник Алексей Сапогов.

Однако во втором тайме армейцы взяли себя в руки. Два мяча – на 57-й и на 70-й минуте – забил Алан Дзагоев, а гол Ахмеда Мусы на 86-й минуте решил исход встречи.

Стоит отметить, что впервые в истории российских первенств армейцам удалось добиться победы, уступая по ходу встречи два мяча.

Таким образом, ЦСКА набрал 21 очко в турнирной таблице чемпионата России и вышел на первое место. За ним с отставанием в два очка следуют грозненский "Терек" и московский "Локомотив".

