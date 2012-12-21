"Химки" обыграли ЦСКА в матче чемпионата России по баскетболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные "Химки" одержали победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата БЕКО ПБЛ. Судьба встречи решилась на последних минутах игры.

Встречу активнее начали армейцы. В первой четверти им удалось уйти в отрыв - 18:11, но удачная игра химчан в концовке первой четверти позволила сократить разрыв в счете до минимального - 22:20.

Вторая и третья четверти прошли в абсолютно равной борьбе и завершились вничью - 12:12 и 19:19.

Основные события поединка произошли в заключительной десятиминутке. "Химки" вышли вперед благодаря удачной игре Плачинича, набравшего сразу 6 очков и не упустили преимущество до финальной сирены. На последней минуте матча у ЦСКА дважды попал "из-за дуги" Теодосич, но Фридзон точными бросками с линий штрафных не оставил армейцам шансов - 75:70.

ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате, но остался на первой строчке турнирной таблицы. "Химки" - вторые с пятью победами и двумя поражениями.