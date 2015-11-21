Форма поиска по сайту

21 ноября 2015, 16:03

ЦСКА на своем поле уступил "Крыльям Советов"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче 16-го тура российской футбольной премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле уступил "Крыльям Советов". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 2:0 в пользу самарской команды.

Автором дубля стал Адис Яхович, отметившийся удачными действиями на 52-й и 66-й минутах. На 69-й минуте полузащитник самарцев Алан Чочиев не реализовал пенальти.

В прошлом туре ЦСКА, продолжающий возглавлять турнирную таблицу с 36 очками, уступил на выезде "Краснодару" (1:2).В свою очередь, "Крылья Советов" прервали серию из четырех поражений и семиматчевую серию без побед..

В 17-м туре ЦСКА 29 ноября сыграет на выезде с махачкалинским "Анжи".

ЦСКА футбол Крылья Советов

