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Спорт

19 августа 2015, 08:01

ЦСКА уступил "Спортингу" в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

ЦСКА футбол Лига чемпионов Спортинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА проиграл португальскому "Спортингу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Теофило Гутьеррес и Ислам Слимани. У столичной команды единственный гол на счету Сейду Думбия, который вышел в стартовом составе армейцев впервые после возвращения из итальянской "Ромы". Отметим, что на 27-й минуте Думбия не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 26 августа на подмосковном стадионе "Арена Химки". Победитель по сумме двух игр выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший - в групповой этап Лиги Европы.

Добавим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев продлил свою неудачную серию – он пропускает в 30-м матче Лиги чемпионов подряд. В последний раз голкипер не пропускал в матче ЛЧ почти девять лет назад: 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала" в Лондоне.

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