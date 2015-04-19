Форма поиска по сайту

19 апреля 2015, 15:45

Спорт

ЦСКА в Химках сыграл вничью с "Краснодаром"

Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, проходившая в Химках, закончилась со счетом 1:1.

Армейцы повели в концовке первого тайма - счет в матче открыл защитник "красно-синих" Понтус Вернблум. Однако на 88-й минуте "Краснодар" отыгрался благодаря точному удару вышедшего на замену Вандерсона.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого остались на третьей строчке в турнирной таблице. Между тем "Краснодар" по-прежнему опережает армейцев на четыре очка, укрепившись на втором месте в премьер-лиге.

