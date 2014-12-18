ЦСКА разгромил "Лимож" и одержал десятую победу подряд в Евролиге

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В матче последнего тура группового этапа Евролиги баскетболисты столичного ЦСКА одержали разгромную победу над французским "Лиможем". Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 88:56 в пользу "красно-синих".

На протяжение всех 40 минут игры армейцы контролировали ход матча, несмотря на отсутствие нескольких лидеров - Виктора Хряпы, Милоша Теодосича и Сонни Уимза. Москвичи реализовали 48% трехочковых бросков против 29% у гостей, а также совершили 29 результативных передач.

В составе победителей самым результативным игроком встречи с 19 очками стал защитник Виталий Фридзон. У проигравших 12 баллами отметился Джамар Смит.

Таким образом, подопечные Димитриса Итудиса одерживают 10-ю победу в десяти матчах и занимают первое место в группе B.