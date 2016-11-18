Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2016, 13:40

Спорт

Футболист ЦСКА Роман Еременко дисквалифицирован на два года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на два года футболиста сборной Финляндии и московского ЦСКА Романа Еременко. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В допинг-пробе полузащитника ЦСКА после гостевого матча Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" 14 сентября обнаружили кокаин и его метаболиты.

Отсчет дисквалификации начат с шестого октября. У футболиста и его представителей есть три дня на обжалование решения с момента получения уведомления от УЕФА.

ЦСКА УЕФА футболисты дисквалификации новости спорта Роман Еременко

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика