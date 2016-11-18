Футболист ЦСКА Роман Еременко дисквалифицирован на два года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на два года футболиста сборной Финляндии и московского ЦСКА Романа Еременко. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В допинг-пробе полузащитника ЦСКА после гостевого матча Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" 14 сентября обнаружили кокаин и его метаболиты.

Отсчет дисквалификации начат с шестого октября. У футболиста и его представителей есть три дня на обжалование решения с момента получения уведомления от УЕФА.