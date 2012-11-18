ЦСКА выиграл у пермского "Амкара" со счетом 3:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный ЦСКА 18 ноября одержал шестую победу подряд: в матче 16-го тура Чемпионата России по футболу "армейцы" всухую разгромили пермский "Амкар" - 3:0, сообщает портал Российской футбольной премьер-лиги.

Первый гол в ворота пермяков забил полузащитник Расмус Эльм на 25 минуте матча, второй – Ахмед Муса в середине второго тайма и третий – Александр Цауня в конце игры.

Таким образом, ЦСКА занимает первую строчку турнирной таблицы с 39 очками, на втором месте стоит "Зенит" и на третьем - "Анжи", у которых по 33 очка.