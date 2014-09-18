Итальянская полиция арестовала 17 фанатов ЦСКА после матча Лиги чемпионов

Полиция Италии арестовала 17 болельщиков российского ФК ЦСКА

Итальянская полиция арестовала в среду 17 болельщиков московского ЦСКА по итогам матча Лиги чемпионов с "Ромой", сообщает телеканал "Москва 24".

Задержанные стали участниками беспорядков на Олимпийском стадионе в Риме.

Сначала российские фанаты забросали итальянских зрителей файерами. А потом самые отчаянные попытались прорваться в соседний сектор, из-за чего завязалась драка с персоналом стадиона. Ситуация нормализовалась только когда на трибуны ввели отряд специального назначения.

Столкновения между фанатами начались еще до начала матча. Во время драки у стадиона один российский болельщик получил ножевые ранения в живот и руку, у второго - ранения головы, предположительно - от удара бутылкой. Оба россиянина были доставлены в римскую больницу.

Напомним, столичные армейцы в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов потерпели сокрушительное поражение от итальянской "Ромы". Поединок завершился со счетом 5:1, причем четыре мяча побывали в воротах Игоря Акинфеева еще в первом тайме. Попутно "красно-синие" установили антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив голы в 22-м матче подряд.