ЦСКА стартовал в Лиге Чемпионов с разгромного поражения

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА неудачно стартовал в текущем розыгрыше футбольной Лиги Чемпионов. Подопечные Леонида Слуцкого были разгромлены мюнхенской "Баварией" - 0:3.

Действующий обладатель самого престижного клубного трофея Старого Света со стартовым свистком ринулся в атаку на ворота армейцев. За весь первый тайм ЦСКА не создал ни одного голевого момента. А вот у ворот армейцев они возникали с завидной регулярностью.

Счет был открыт уже на 4-й минуте - ударом со штрафного отличился Алаба. Несколько неуверенно в этом эпизоде сыграл Акинфеев, пропустивший мяч под рукой после не самого сложного удара.

"Бавария" могла забить в первом тайме как минимум раза четыре, но удалось сделать это лишь дважды. Второй гол состоялся на 41-й минуте. Рибери подал со штрафной, а Манджукич отправил мяч в сетку ворот Акинфеева. Показалось, что в этом эпизоде хорват находился в офсайде, но судья придерживался иного мнения и гол засчитал.

После перерыва картина игры не изменилась. ЦСКА по-прежнему не мог создать ничего опасного у ворот мюнхенцев, а подопечные Гвардиолы несколько сбавили обороты и начали не спеша перекатывать мяч на подступах к штрафной Акинфеева.

На 69-й минуте в воротах ЦСКА побывал третий мяч. Алаба закинул снаряд "парашютом" на Роббена, который принял его на грудь и спокойно пробил мимо Акинфеева.

В оставшееся время забить больше не сумел никто. "Бавария" имела несколько неплохих возможностей для того, чтобы сделать счет 4:0, но всякий раз на пути мяча вставал Акинфеев, а у армейцев можно отметить лишь дальний удар Тошича в компенсированное время.