ЦСКА обыграл "Рубин" в матче первого тура чемпионата России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле обыграл казанский "Рубин" - 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил нападающий Ахмед Муса.

Первый там прошел под диктовку армейцев, которые трижды попадали в каркас ворот. Так, Зоран Тошич после подачи пробил с лета в штангу, а на 28-й минуте Понтус Вернблум "зарядил" в ту же штангу. Еще через три минуты швед "расстрелял" другую стойку.

Вторая половина игры прошла в аналогичном ключе. Казалось, что "Рубин" отстоит ничейный результат, однако в концовке Муса воспользовался ошибкой игроков гостей в центре обороны и с близкого расстояния отправил мяч в ворота соперника.

Во втором туре армейцы 24 июля сыграют на выезде против самарских "Крыльев Советов".