Московские армейцы стали чемпионами России по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с краснодарской "Кубани". Этот результат позволил подопечным Леонида Слуцкого досрочно стать чемпионами страны.

Для того, чтобы оформить четвертое чемпионство в истории первенств России, армейцам достаточно было не проиграть "Кубани". Шедший вторым "Зенит" отставал от ЦСКА на 5 очков и терял шансы догнать "красно-синих" в случае, если москвичам удалось бы набрать в двух оставшихся матчах хотя бы одно очко.

В матче с "Кубанью" армейцы смотрелись довольно ярко и создали несколько голевых моментов, но реализовать их не удалось. Гости несколько раз потревожили Акинфеева, но добиться большего не смогли.

Матч завершился со счетом 0:0 и, таким образом, армейцы стали недосягаемыми для преследоватей. ЦСКА в четвертый раз в истории чемпионатов России становится победителем. Последний раз ЦСКА становился чемпионом в 2006 году.

Для наставника москвичей Леонида Слуцкого чемпионство стало первым в его тренерской карьере.