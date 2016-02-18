ЦСКА обыграл "Динамо" в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Товарищеская встреча столичных ЦСКА и "Динамо", состоявшаяся на сборе в Испании, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Все мячи были забиты во втором тайме. На 55-й минуте после подачи Натхо со штрафного Алексей Березуцкий головой отправил мяч в ворота. На 62-й минуте Александр Головин удвоил преимущество красно-синих. Один мяч в концовке отыграл динамовец Роман Зобнин.

В составе армейцев во второй половине матча на поле вышел новичок команды форвард Аарон Оланаре, арендованный у китайского "Гуанчжоу Фули" до конца сезона.

Напомним, в российском чемпионате ЦСКА лидирует, имея после 18 туров 37 очков. "Динамо" идет на 11-й строчке.