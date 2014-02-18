Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2014, 16:35

Спорт

УЕФА наказало ЦСКА за фанатов-расистов матчем без зрителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский футбольный ЦСКА наказан за беспорядки, которые произошли на фанатской трибуне армейцев во время матча с "Викторией Пльзень". Столичный клуб проведет один домашний еврокубковый поединок при пустых трибунах.

Основанием для такого решения Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА послужили расистские кричалки фанатов "красно-синих" и демонстрация ультраправой символики на секторах, занятых болельщиками московского клуба, сообщает "Р-Спорт".

Кроме того, армейцы оштрафованы на 50 тысяч евро. В УЕФА подчеркнули, что приняли такое решение с учетом предыдущих выходок болельщиков столичной команды.

Ссылки по теме


Напомним, 30 октября прошлого года УЕФА наказала ЦСКА частичным закрытием стадиона "Арена Химки" за инцидент, якобы произошедший во время матча "красно-синих" с "Манчестером Сити".

Тогда футболист манкунианцев Яя Туре заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны армейских фанатов.

ЦСКА УЕФА дисквалификации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика