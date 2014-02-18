УЕФА наказало ЦСКА за фанатов-расистов матчем без зрителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский футбольный ЦСКА наказан за беспорядки, которые произошли на фанатской трибуне армейцев во время матча с "Викторией Пльзень". Столичный клуб проведет один домашний еврокубковый поединок при пустых трибунах.

Основанием для такого решения Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА послужили расистские кричалки фанатов "красно-синих" и демонстрация ультраправой символики на секторах, занятых болельщиками московского клуба, сообщает "Р-Спорт".

Кроме того, армейцы оштрафованы на 50 тысяч евро. В УЕФА подчеркнули, что приняли такое решение с учетом предыдущих выходок болельщиков столичной команды.

Напомним, 30 октября прошлого года УЕФА наказала ЦСКА частичным закрытием стадиона "Арена Химки" за инцидент, якобы произошедший во время матча "красно-синих" с "Манчестером Сити".

Тогда футболист манкунианцев Яя Туре заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны армейских фанатов.