Спорт за неделю: поражение сборной России и лидерство ЦСКА в КХЛ

Неудачный выезд сборной России в Австрию и победное шествие хоккейного ЦСКА, итоги Гран-при по фигурному катанию в Москве и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Подопечные Фабио Капелло проигрывают в Вене

В субботу вечером сборная России по футболу потерпела первое поражение в рамках отборочного турнира Евро-2016. Обидчиками нашей команды стали футболисты сборной Австрии. Единственный гол в этой встречи был забит на 73-й минуте. Мартин Харник прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где расторопней всех оказался вышедший на замену Рубин Рафаэль Окоти, переправивший мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Стоит отметить, что подопечные Капелло довольного неплохо комбинировали в некоторые моменты матча, но команду подвела реализация. Так, Александра Кокорин умудрился однажды попасть в штангу, а Денис Черышев в начале второго тайма запорол выход один на один.

После этой неудачи ситуация вокруг команды накалиться еще больше. Напомним, что Российский футбольный союз до сих пор не погасил задолженность перед тренерским штабом сборной России. Фабио Капелло и ряд его соотечественников не получают зарплату на протяжении почти пяти месяцев.

Да еще и после матча министр спорта Виталий Мутко заявил, что "по уровню футбола мы сравнялись с европейскими середняками и даже начинаем им уступать".

При этом если взглянуть на турнирную таблицу группы G, то все не так страшно. Сборная России после четырех матчей занимает третью строчку, всего лишь на один балл отставая от Швеции. Отставание от лидирующей Австрии более существенно - шесть очков.

По регламенту, в финальную стадию турнира напрямую выйдут по две команды из каждой группы, а также одна сборная из числа финишировавших третьими, которая имеет наилучшие показатели в поединках с первой, второй, четвертой и пятой командами своей группы. Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, сыграют стыковые матчи.

ЦСКА громит соперников в КХЛ и возглавляет турнирную таблицу

Плодотворной выдалась прошедшая неделя для хоккейного ЦСКА. Армейцы сыграли три матча, в двух из которых набросали своим соперникам в общей сложности 15 (!) шайб. Так, в пятницу был деклассирован в Москве уфимский "Салават Юлаев". Дружина Дмитрия Квартальнова отправила в ворота своего соперника семь безответных шайб.

В первом периоде, который завершился нулевой ничьей, ничего не предвещало такого развития событий. Однако во второй трети матча "красно-синие" смогли отличиться шесть раз, при этом четыре гола были забиты за четыре минуты в концовке периода. Заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Богдан Киселевич, Сергей Андронов, Владимир Жарков, Симон Яльмарссон и Андрей Кузьменко. Точку в матче поставил Яльмарссон, оформивший дубль.

А уже через день армейцы также легко разобрались с череповецкой "Северсталью". Москвичи дали забить в свои ворота две шайбы, а сами отличились восемь раз. Главными героями встречи стали форварды первого звена "красно-синих": Игорь Григоренко, забросивший четыре шайбы, и Александр Радулов, набравший 6 очков (гол и пять результативных передач).

После этих побед ЦСКА с 70 баллами возглавил турнирную таблицу, однако у главного преследователя москвичей - петербургского СКА - 67 очков и два матча в запасе.

Что касается другого столичного клуба - "Динамо", то в воскресенье "бело-голубые" прервали свою пятиматчевую победную серию, уступив рижским одноклубникам.

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на московском этапе Гран-при

Российские фигуристы завоевали 6 медалей на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию, завершившемуся в воскресенье в Москве. В числе наград россиян одно золото, четыре серебра и одна бронза.

Особо стоит отметить результаты спортивных пар - здесь россияне заняли весь пьедестал. Серебряные призеры Олимпийских игр-2014 Ксения Столбова/Федор Климов, молодая пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и катающиеся вместе первый сезон Кристина Астахова/Алексей Рогонов оставили без медалей всех соперников.

В Москве завершился этап Гран-при по фигурному катанию

У мужчин в одиночном катании лучшим стал испанский фигурист Хавьер Фернандес. Серебро у россиянина Сергея Воронова, а на третьем месте расположился представитель Чехии Михаил Бржезиной. Еще одну награду серебряного достоинства принесла России Анна Погорилая. У женщина равных не было японке Рике Хонго, замкнула тройку лидеров канадская фигуристка Алаин Чартрэнд.

Что касается состязаний танцевальных пар, то победу здесь одержал дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс из США. Вторыми стали россияне Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, следом идут британцы Пенни Кумз/Никлас Баклэнд.

Победа без борьбы: Новак Джокович выиграл итоговый турнир ATP, не сыграв в финале ни мунуты

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал чемпионский титул итогового турнира года - ATP Finals - после того, как швейцарец Роджер Федерер не вышел на финальный матч из-за травмы спины. Перед финалом Джокович обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам сезона после того, как без потерь вышел в полуфинал соревнований.

Федерер травмировал спину еще в полуфинальном матче с Вавринкой и, по его словам, всю ночь перед решающей встречей пытался ее залечить. Но медицина оказалась бессильна, и на финальный поединок швейцарец не вышел.

Однако организаторы турнира решили подсластить зрителям впечатления от несостоявшегося финала. Любителям тенниса стоит сказать спасибо британцу Энди Маррею, согласившемуся сыграть с Джоковичем выставочный матч.

Серб в третий раз стал первой ракеткой мира по итогам года, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. Джокович провел сезон довольно стабильно, выиграв Уимблдон, выйдя в финал "Ролан Гаррос", иполуфинал US Open и четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Московские армейцы продолжают победную серию в Евролиге

Непростым выдался для московского ЦСКА выезд во Францию, где "красно-синие" встречались с "Лиможем" в матче баскетбольной Евролиги. Хозяева площадки на протяжении трех четвертей наращивали свое преимущество, которое к началу заключительной десятиминутки выросло до 10 очков.

Однако на решающую четверть армейцы вышли предельно собранными и просто уничтожили своего соперника - 27:5. Дабл-дабл в составе победителей оформил Милош Теодосич, набравший 16 очков и сделавший 12 передач. Кроме того, 18 очков, пять передач и пять подборов на счету Сонни Уимса.

ЦСКА, для которого эта победа стала пятой в пяти играх на групповом этапе, единолично возглавляет турнирную таблицу группы B.

Что посмотреть на этой неделе

После австрийского фиаско футбольная сборная России во вторник, 18 ноября, проведет товарищеский матч против команды Венгрии. Отметим, что поединок будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.

В последний раз Чакыр обслуживал матч с участием сборной России на чемпионате мира в Бразилии. Турецкий арбитр судил встречу Алжир - Россия, которая завершилась вничью со счетом 1:1. После того матча, результат которого не позволил россиянам выйти из группы, главный тренер сборной России Фабио Капелло подверг судейство резкой критике.

После матчей за сборные у футболистов будет совсем немного времени для отдыха перед возобновлением местных чемпионатов. Так, 22 ноября стартует очередной, уже 14-й тур Российской Премьер-лиги. В этот день состоятся поединки команд из лидирующей группы. "Краснодар" на своем поле примет ЦСКА, а "Кубань" ждет непростой экзамен в Петербурге против "Зенита". Отметим, что для "Кубани" этот матч станет первым после громкой отставки главного тренера Виктора Ганчаренко. Новым наставником клуба стал экс-тренер "Локомотива" Леонид Кучук.

Что касается Континентальной хоккейной лиги, то здесь стоит отметить несколько матчей. В частности, в среду череповецкая "Северсталь" попробует взять реванш у ЦСКА за сокрушительное поражение в Москве. В четверг один из лидеров чемпионата - СКА - ждет непростой выезд в Финляндию к "Йокериту". А 22 ноября стоит посмотреть очный поединок лидеров Восточной конференции - "Ак Барса" и "Авангарда".

