Московский ЦСКА дома обыграл "Урал"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичные армейцы в домашнем матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержали победу над "Уралом". Поединок завершился со счетом 3:2.

Счет был открыт уже на 2-й минуте встречи. Кирилл Панченко вышел один на один с голкипером и хладнокровно отправил снаряд в сетку.

На 22-й минуте "Урал" отыгрался. Сергей Игнашевич нарушил правила прямо перед штрафной площадью, и Херсон Асеведо со стандарта нанес красивый удар в "девятку".

Перед самым перерывом Сейду Думбия вышел на свидание с Араповым и во второй раз огорчил голкипера гостей - 2:1 в пользу ЦСКА.

Во втором тайме команды обменялись голами. На точный выстрел Вернблума "Урал" ответил ударом Спартака Гогниева.

Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА набирает 32 очка и остается во главе турнирной таблицы РФПЛ.