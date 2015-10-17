Столичный ЦСКА в гостях проиграл "Амуру"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичные армейцы потерпели чувствительное поражение в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от хабаровского "Амура". Поединок завершился со счетом 2:3.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте, отличился Том Ванделль. Спустя десять минут преимущество "Амура" удвоил Виталий Шулаков.

Однако "красно-синие" восстановили равновесие благодаря голам Дмитрия Кугрышева и Александра Радулова.

Тем не менее, "Амур" сумел вырвать победу благодаря дублю все того же Шулакова.

Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу клуба с Дальнего Востока.

Таким образом, ЦСКА с 43 очками остается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.