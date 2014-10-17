Капитан ЦСКА отдал арбитру приз лучшего игрока матча против СКА

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Нападающий ЦСКА Александр Радулов устроил скандал по окончании матча со СКА. Капитан "красно-синих" остался недоволен судейством в проигранном его командой матче, и начал оскорблять судей, сообщает "Советский спорт".

Хоккеиста признали лучшим игроком в составе ЦСКА. В ходе встречи Радулов забил гол и удачно ассистировал партнеру. Однако недовольный судейством Радулов, получив приз, подъехал к одному из арбитров и вручил ему кубок.

За это игрока немедленно наказали матч-штрафом. Но капитан ЦСКА не успокоился, после выхода из раздевалки он направился к судейской комнате и коньком ударил по двери.

Стоит отметить, что некоторые основания жаловаться на судейство у Радулова имелись. Арбитры приняли ряд спорных решений, которые уже стали предметом обсуждения хоккейной общественности.

Встречу обслуживали Сергей Гусев из Серова и Сергей Кулаков из Твери. Отметим, что поединок завершился со счетом 4:3 в пользу СКА, хотя в середине второго периода хозяева уступали в счете 1:3.