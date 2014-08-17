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Спорт

17 августа 2014, 15:25

"Спартак" оказался сильнее ЦСКА в столичном дерби

ЦСКА футбол Спартак дерби

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче четвертого тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" с минимальным счетом обыграл ЦСКА - 1:0.

Первый тайм прошел на хороших скоростях и в равной борьбе. Отрезками преимущество было на стороне армейцев, но "красно-белые" отвечали острыми контратаками. Однако на гол ни одна из команд не наиграла.

В начале второй половины игры подопечные Мурата Якина заиграли активнее. На 50-й минуте полузащитник спартаковцев Ким Чельстрем мощным ударом со средней дистанции сотряс перекладину ворот Игоря Акинфеева.

А еще через 10 минут "Спартак" получил право на пенальти - голкипер армейцев сфолил в штрафной площади против Сергея Паршивлюка. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Дмитрий Комбаров - 1:0. Этот гол в итоге и оказался победным. Команда Леонида Слуцкого пыталась отыграться до последних минут, однако "красно-белые" очень грамотно оборонялись.

Не обошлось в концовке и без конфликта. Кирилл Набабкин и Паршивлюк "сцепились" в центре поля после нарушения армейца, и арбитр принял решение удалить обоих футболистов.

Таким образом, "Спартак" одерживает третью победу в нынешнем сезоне и догоняет "красно-синих" по набранным очкам. Оба клуба набрали по 9 баллов и делят вторую строчку в турнирной таблице Чемпионата России.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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