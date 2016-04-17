Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 апреля 2016, 17:22

Спорт

ЦСКА сравнял счет в серии в борьбе за кубок Гагарина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Хоккейный ЦСКА сравнял счет в серии в борьбе за кубок Гагарина. Армейцы одержали победу в гостях у магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:2 и продолжают бороться за почетный трофей.

Счет в поединке был открыт уже на пятой минуте. ЦСКА выиграл вбрасывание в чужой зоне, после чего Михаил Юньков совершил удачный бросок по воротам соперника.

Во втором периоде армейцы смогли удвоить преимущество. Шайбу в ворота "Магнитки" забросил Иван Телегин, благодаря отличной передаче Александра Радулова.

Казалось бы, исход матча предрешен, но в конце третьего периода "Металлург" сумел перехватить инициативу. Заброшенными шайбами на 55-й и 59-й минуте отличились Крис Ли и Ян Коварж, соответственно.

Овертайм закончился, едва начавшись. Победную шайбу забросил Михаил Юньков, тем самым перенеся исход серии на московский лед.

ЦСКА Металлург новости спорта Кубок Гагарина

