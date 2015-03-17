Матч между "Арсеналом" и ЦСКА перенесен из Тулы в Москву

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и столичным ЦСКА перенесен из Тулы на Малую арену московского стадиона "Локомотив". Это связано с плохим качеством газона в Туле, сообщается на официальном сайте "Арсенала".

Встреча запланирована на 21 марта и должна начаться в 16.30. Резервными стадионами у "Арсенала" заявлены "Арена Химки" и "Локомотив" в Черкизове.

При этом "Арсенал" рассматривал вариант переноса встречи на резервный день и даже обратился с таким предложением к ЦСКА, но в РФПЛ решили, что оснований для переноса в данном случае не было.

"Летом перед началом сезона "Арсенал" согласился на предложение ЦСКА поменяться кругами для того, чтобы сберечь поле "Арены Химки". Но сейчас ответной любезности в нашу сторону не последовало. Никто навстречу нам не пошел, никаких послаблений не сделал, и решение принято сугубо в рамках регламента.

По составу, в котором команда отправится на игру с армейцами в Москву, пока ничего не известно. Это решение зависит от главного тренера", – заявил порталу Чемпионат.ком пресс-атташе тульской команды Евгений Овсянников.