"Арсенал" попросил ЦСКА перенести матч 20-го тура на резервный день

Фото: arsenaltula.ru

Руководство тульского "Арсенала" обратилось к столичному ЦСКА с просьбой перенести на резервный день матч 20-го тура чемпионата России по футболу. Об этом агентству "Р-Спорт" гендиректор "красно-желтых" Андрей Никитин.

"В принципе, мы рассматриваем такой вариант (переноса матча на резервный день). Такой запрос отправлялся в ЦСКА", - заявил Никитин.

Ранее комиссия Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги запретила "Арсеналу" проводить домашнюю встречу против ЦСКА в Туле.

Московские армейцы потребовали перенести матч с "красно-желтыми" на резервное поле. Руководство клуба не устроило качество газона на тульском стадионе.

Отметим, резервными стадионами у "Арсенала" являются "Арена Химки" и Малая арена "Локомотив" в Черкизове. Однако в воскресенье, 22 марта, в Химках пройдет встреча столичного "Динамо" и "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Предполагается, что место проведения матча определят в течение 17 марта. Поединок должен состояться 21 марта в 16.30.