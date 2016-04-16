"Локомотив" в столичном дерби сыграл вничью с ЦСКА

Фото: vk.com/fclokomotivmoscow

Московский "Локомотив" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с ЦСКА. Матч, проходивший на стадионе в Черкизово, закончился со счетом 1:1.

В самом начале первого тайма активнее выглядели гости. На 8-й минуте ЦСКА заработал опасный штрафной. Игнашевич подал на Еременко, который в одно касание отпасовал на Оланаре. Новичок армейцев не успевал до мяча и жестко врезался в Гильерме. Голкиперу "Локомотива", получившему удар в висок, пришлось оказывать помощь.

После первой десятиминутки хозяева взяли игру в свои руки. На 13-й минуте после подачи Касаева, Хенти пытался скинуть в дальний угол, однако удар нигерийца вышел неточным. Спустя пять минут Самедов с правого фланга смог прорваться в штрафную, отпасовал на Миранчука. 20-летний полузащитник "Локо" отправил мяч на трибуны.

Спустя несколько минут Миранчук имел шанс отыграться за досадный промах. 59-й номер "железнодорожников" смог развернуть двух игроков ЦСКА, однако теперь уже не смог замкнуть передачу Хенти. Тем не менее, напор "Локомотива" дал свои плоды. На 23-й минуте "красно-зеленые" заработали угловой, который удачно реализовал капитан "Локо" Ведран Чорлука. Хорват выиграл единоборство у Игнашевича и пробил точно по центру. Акинфеев дотянулся до мяча, но не смог парировать удар.

В последние десять минут нить игры вновь перешла гостям. На 41-минуте Дзагоев сделал опасный заброс в штрафную. Набабкин пытался пробить в ближний угол – штанга. В следующей же атаке Дзагоев нанес дальний удар, однако снова попал в каркас ворот. В последние несколько минут до перерыва ЦСКА заработал несколько угловых. В одном из них Вернблум имел опасный момент, но не попал по воротам.

Во втором тайме гости побежали отыгрываться. На 52-й минуте опасный заброс делал Еременко – Набабкин не смог дотянуться до мяча. На 66-й минуте ошибся Акинфеев, неудачно вынеся мяч из штрафной. В результате Игнашевич сфолил на Самедове прямо на линии штрафной. 19-й номер "Локо" пробил заработанный штрафной – голкипер ЦСКА дотянулся до мяча.

В последние десять минут ЦСКА усилил прессинг. На 83-й минуте опасный момент имел Головин, уверенно сыграл Гильерме. Однако в следующей атаке ЦСКА после дальнего удара Романа Еременко голкипер "Локо" отбил перед собой. Оланаре воспользовался ошибкой Гильерме и отправил мяч в сетку ворот. На 87-й минуте армейцы могли выйти вперед. Оланаре развернулся перед штрафной и отдал пас на Широкова. Роман не смог распорядиться мячом. А спустя минуту не забил Фернандес.

Таким образом, ЦСКА сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" временно поднялся на третью строчку. В следующем матче 24 апреля армейцы в Химках сыграют с московским "Динамо", "Локомотив" в этот же день на выезде сразится с пермским "Амкаром".