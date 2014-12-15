Спорт за неделю: золото биатлонистов и фиаско в еврокубках

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Золотая эстафета сборной России по биатлону и неудачное выступление российских клубов в Лиге чемпионов, завершение победной серии хоккейного СКА и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Весна в Лиге чемпионов - без российских клубов

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов имели неплохие шансы на проход в весеннюю стадию турнира. Однако провальные заключительные матчи перечеркнули надежды болельщиков на плей-офф ЛЧ.

Армейцы на выезде уступили мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3, а в параллельном матче "Манчестер Сити" переиграл "Рому". Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого заняли лишь четвертое место в группе и остались за бортом не только Лиги чемпионов, но и Лиги Европы.

Поединок в Мюнхене проходил под полным контролем хозяев поля. Первый мяч "Бавария" забила на 18-й минуте. Натхо сбил в штрафной площади Франка Рибери, 11-метровый четко реализовал Томас Мюллер.

Во второй половине игры мюнхенцы отличились дважды. На 84-й минуте Швайнштайгер выполнил точный навес на дальнюю штангу от лицевой линии, где Себастьян Роде, забытый защитниками ЦСКА, пробил головой в противоход Игорю Акинфееву. Окончательный счет уже в добавленное время установил Марио Гетце, который реализовал выход один на один.

В свою очередь, "Зенит" в гостях проиграл "Монако" - 0:2. После этого поражения "сине-бело-голубые" заняли третье место в группе и продолжат выступление в весенней стадии Лиги Европы.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Команда Черчесова идет без потерь

На прошлой неделе завершился групповой этап в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Великолепно на этой стадии выступило московское "Динамо". "Бело-голубые" одержали шесть побед, став, единственной командой в нынешнем сезоне ЛЕ, одержавшей победы во всех матчах группы. Всего таких команд в истории тунира было 5. Среди них питерский "Зенит" в сезоне 2010-2011.

В заключительном поединке подопечные Станислава Черчесова на выезде одолели ПСВ (0:1). Единственный гол на 90-й минуте забил Алексей Ионов.

Стоит отметить, что "бело-голубые" сыграют в весенней части еврокубков впервые с сезона-1995/96. Тогда в Кубке обладателей кубков москвичи дошли до четвертьфинала, где уступили австрийскому "Рапиду".

Гораздо менее удачно групповой этап сложился для "Краснодара", который еще в прошлом туре потерял даже теоретические шансы на выход в 1/16 финала. Однако в последнем туре "Быки" смогли порадовать болельщиков и одержали первую победу, обыграв с минимальным счетом "Эвертон" - 1:0. Но стоит отметить, что российский клуб вышел на поле в основном составе, а "Эвертон", который гарантированно завершал групповой этап на первом месте, выставил резервный состав с пятью игроками моложе 23-х лет.

Волевая победа баскетбольных армейцев

Московский ЦСКА одержал девятую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв на выезде испанскую "Уникаху". Встреча, проходившая в Малаге, завершилась со счетом 76:75 в пользу "красно-синих".

Стоит отметить, что в начале второй половины матча москвичи проигрывали "-20". Однако армейцы нашли в себе силы вернуться в игру и перевести поединок в овертайм. Попадание защитника Нандо де Коло с фолом за 6 секунд до сирены принесло подопечным Итудиса победу.

Де Коло с 22 очками в активе стал самым результативным игроком встречи. В составе проигравших по 14 баллов на свой счет записали разыгрывающий Джэйсон Грэйнджер и форвард Калеб Грин.

Завершение победной серии лидера чемпионата КХЛ

В воскресенье, 14 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоялось московское дерби - ЦСКА-"Динамо". "Красно-синие" потерпели поражение и прервали победную серию из тринадцати матчей.

Счет был открыт уже на 3-й минуте поединка. Максим Карпов перехватил шайбу в центральной зоне, совершил проход и отправил шайбу в сетку ворот ЦСКА.

В самом начале третьего периода все тот же Карпов оформил дубль. Он замкнул в касание прострел Дениса Кокарева. Не прошло и двух минут, как Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. Но большего "бело-голубые" своему сопернику не позволили. Напомним, что до этого ЦСКА и "Динамо" играли дважды. И если первый раз в первом для себя матче чемпионата "армейцы" выиграли легко - 4:1, то во втором мачте команда квартального победила лишь по буллитам - 4:3. А вот теперь первую победу одержали "бело-голубые".

Тем не менее, ЦСКА остается на первой строчке как западной конференции, так и всей лиги, а динамовцы остались четвертыми на западе.

Золотая эстафета мужской сборной России

Российские биатлонисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, который прошел с 11 по 14 декабря.

Первое в сезоне золото в копилку сборной принесла мужская эстафетная команда в составе Максима Цветкова, Тимофея Лапшина, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина. Серебро - первую личную медаль женской сборной в нынешнем сезоне - завоевала Екатерина Глазырина в гонке преследования.

Фото: ТАСС/Маркус Кун

Глазырина, допустившая один промах на четырех огневых рубежах, уступила 34,4 секунды финке Кайсе Мякяряйнен, время которой - 30 минут 44,8 секунды.

Стоит также отметить, что в последний раз мужская эстафетная команда России побеждала на Олимпийских играх-2014. Сейчас в команде осталась только половина чемпионов Слчи: Евгений Устюгов завершил карьеру, а Алексей Волков выступает на этапах Кубка IBU и восстанавливается после травмы руки.

Что посмотреть на этой неделе

18 декабря в словенской Поклюке пройдет очередной, уже третий этап Кубка мира по биатлону. В среду на старт в спринте выйдут женщины, на следующий день такую же гонку проведут мужчины. 20-го декабря спортсменов ждет гонка преследования, а 21-го - масс-старт.

Регулярный чемпионат КХЛ уходит на небольшую паузу, связанную с российским этапом Евротура - Кубком Первого канала. За четыре дня командам предстоит провести по три матчи на льду в Сочи. В частности, сборная России сыграет сначала с Финляндией (18 декабря), затем россиян ждет поединок со Швецией (20 декабря), а в заключительном матче предстоит сыграть с Чехией (21 декабря).

С составом сборной России, который поборется за победу на домашнем турнире, можно ознакомиться здесь.

22 декабря в Катаре пройдет матч за Суперкубок Италии. Победитель национального чемпионата туринский "Ювентус" встретится с обладателем Кубка страны "Наполи". Стоит отметить, что Суперкубок Италии не в первый раз проводится за пределами страны. Ранее матч за Суперкубок принимали Триполи (Ливия, 2002), Нью-Йорк (США, 2003) и Пекин (Китай, 2009, 2011, 2012).

Даниил Адамов