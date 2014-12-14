Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

14 декабря 2014, 20:46

ЦСКА прервал свою победную серию из 13 матчей

ЦСКА Динамо КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В столице завершилось хоккейное дерби между ЦСКА и "Динамо". "Красно-синие" потерпели поражение и прервали свою победную серию из тринадцати матчей подряд.

Счет был открыт уже на 3-й минуте поединка. Максим Карпов перехватил шайбу в центральной зоне, совершил проход и отправил шайбу в сетку ворот ЦСКА.

В самом начале третьего периода все тот же Карпов оформил дубль. Он замкнул в касание прострел Дениса Кокарева.

Не прошло и двух минут, как Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. Но большего "бело-голубые" своему сопернику не позволили. Итоговый счет поединка - 2:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, ЦСКА остается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, а "Динамо" - на четвертой с 78 очками.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать