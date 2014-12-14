ЦСКА прервал свою победную серию из 13 матчей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В столице завершилось хоккейное дерби между ЦСКА и "Динамо". "Красно-синие" потерпели поражение и прервали свою победную серию из тринадцати матчей подряд.

Счет был открыт уже на 3-й минуте поединка. Максим Карпов перехватил шайбу в центральной зоне, совершил проход и отправил шайбу в сетку ворот ЦСКА.

В самом начале третьего периода все тот же Карпов оформил дубль. Он замкнул в касание прострел Дениса Кокарева.

Не прошло и двух минут, как Дамир Жафяров отыграл одну шайбу. Но большего "бело-голубые" своему сопернику не позволили. Итоговый счет поединка - 2:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, ЦСКА остается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, а "Динамо" - на четвертой с 78 очками.