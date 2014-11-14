Столичный ЦСКА забросил семь безответных шайб в ворота "Салавата Юлаева"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке добился крупной победы над уфимским "Салаватом Юлаевым", забросив в ворота соперника семь безответных шайб - 7:0.

В стартовом периоде москвичи перебросали гостей 11:6, однако распечатать ворота уфимцев не смогли.

Однако во втором периоде "красно-синие" смогли отличиться шесть раз, при этом четыре гола были забиты за четыре минуты в концовке периода. Заброшенными шайбами отметились Андрей Стась, Богдан Киселевич, Сергей Андронов, Владимир Жарков, Симон Яльмарссон и Андрей Кузьменко.

В оставшееся время гости так и не смогли распечатать ворота Кевина Лаланда, а точку в матче поставил Яльмарссон, оформивший дубль.

Стоит отметить, что 10 дней назад "Салават Юлаев" проиграл другому столичному клубу - "Динамо" - со счетом 0:6.

Подопечные Дмитрия Квартальнова добились пятой победы подряд и сравнялись с петербургским СКА по набранным очкам. Команды делят первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ЦСКА проведет в воскресенье на своем льду против череповецкой "Северстали".