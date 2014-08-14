Форвард ЦСКА Сейду Думбия пропустит дерби со "Спартаком"

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Нападающий ЦСКА Сейду Думбия пропустит воскресный поединок с московским "Спартаком" из-за травмы, сообщается на официальном сайте армейцев.
Футболист был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча с "Тереком", который состоялся накануне. Позже выяснилось, что форвард получил повреждение задней поверхности бедра.
По прогнозам врачей, восстановление Думбия займет три-четыре недели.
Матч четвертого тура Российской футбольной Премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 17 августа на стадионе "Арена Химки". 13 августа армейцы, победив "Терек", обновили рекорд чемпионатов России, одержав 13-ю победу подряд.
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