Форвард ЦСКА Сейду Думбия пропустит дерби со "Спартаком"

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Нападающий ЦСКА Сейду Думбия пропустит воскресный поединок с московским "Спартаком" из-за травмы, сообщается на официальном сайте армейцев.

Футболист был вынужден покинуть поле на 62-й минуте матча с "Тереком", который состоялся накануне. Позже выяснилось, что форвард получил повреждение задней поверхности бедра.

По прогнозам врачей, восстановление Думбия займет три-четыре недели.

Матч четвертого тура Российской футбольной Премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 17 августа на стадионе "Арена Химки". 13 августа армейцы, победив "Терек", обновили рекорд чемпионатов России, одержав 13-ю победу подряд.