14 марта 2015, 17:58

ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота "Мордовии"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

В матче 19-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле разгромил "Мордовию". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 4:0.

Столичной команде удалось распечатать ворота гостей в самом начале игры - на 4-й минуте отличился Алан Дзагоев. На 20-й минуте клуб из Саранска остался вдесятером, прямую красную карточку получил Павел Яковлев.

На 33-й минуте армейцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару Романа Еременко. Он же забил и третий мяч "красно-синих" в середине второго тайма.

Окончательный результат на 80-й минуте установил Кирилл Набабкин.

После этой победы подопечные Леонида Слуцкого сократили до четырех очков отставание от лидирующего "Зенита", которому в воскресенье предстоит сыграть с московским "Торпедо".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
ЦСКА футбол РФПЛ Мордовия

