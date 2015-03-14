ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота "Мордовии"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

В матче 19-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле разгромил "Мордовию". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 4:0.

Столичной команде удалось распечатать ворота гостей в самом начале игры - на 4-й минуте отличился Алан Дзагоев. На 20-й минуте клуб из Саранска остался вдесятером, прямую красную карточку получил Павел Яковлев.

На 33-й минуте армейцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару Романа Еременко. Он же забил и третий мяч "красно-синих" в середине второго тайма.

Окончательный результат на 80-й минуте установил Кирилл Набабкин.

После этой победы подопечные Леонида Слуцкого сократили до четырех очков отставание от лидирующего "Зенита", которому в воскресенье предстоит сыграть с московским "Торпедо".