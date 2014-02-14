Виталий Фридзон: "Россия не поедет на чемпионат мира по вине РФБ"

Виталий Фридзон. Фото: ИТАР-ТАСС

Международная федерация баскетбола (FIBA) отказала России в приглашении (wild card) на чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Испании. О российской сборной и почему она не будет участвовать в мировом первенстве, а также о выступлении за московский ЦСКА M24.ru рассказал игрок армейцев, бронзовый призер лондонской Олимпиады Виталий Фридзон.

- Виталий, первый вопрос про сборную. В начале февраля стало известно, что Россия не получила wild card на чемпионат мира в Испанию. Как восприняли эту новость?

- Знаете, я рассчитывал что мы получим приглашение. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, я играл на нем и видел что такое мировое первенство. Да и для развития баскетбола в России это было бы отлично. Многие ребята хотели попасть на чемпионат мира, и я считаю, это минус для Российской федерации баскетбола (РФБ), что даже не поборолись за wild card. Если бы мы боролись за приглашение, то никакая Финляндия не поехала бы на чемпионат мира.

- Считаете, что федерация могла бы приложить больше усилий для получения wild card?

- Должны были сделать это. Все-таки за последние 6 лет мы выиграли столько, что не многие могут похвастаться такими успехами. И победа на Чемпионате Европы в Испании (2007), и бронзовые медали Евробаскета в Литве (2011), и бронза на Олимпийских играх – дорогого стоят. Да и на последнем чемпионате мира мы неплохо смотрелись, и считаю, что заслуживали поездки на следующий.

- Вы не были готовы к такому развитию событий? Ведь на 4 приглашения претендовали 12 стран.

- Я все-таки думаю, что если бы руководство приложило больше усилий, было бы более настойчивым, то wild card отдали бы нам. Сами понимаете, команда Финляндии… Они конечно развивают баскетбол… Но все зависело от нашей федерации, пусть это останется на их совести. Для меня обидно, конечно, да и не только для меня, для каждого игрока. Побывать на чемпионате мира, который проходит не каждый год… Следующий ведь пройдет вообще только в 2019 году.

- А как вы оцениваете соперников по отборочной группе на Евробаскет – Италию и Швейцарию?

- Про Швейцарию не могу ничего сказать, никогда не играл против них. А с Италией мы были в группе на чемпионата Европы - очень хорошая команда. Правда, играли они в 7-8 человек, и им не хватило сил на вторую квалификацию. Мы понимаем, что играть с ними будет очень тяжело, но нам все по силам. Кроме того, я надеюсь, что к сборной подключиться Тимофей Мозгов (выступающий за "Денвер"), который пропустил последний Евробаскет.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Недавно вы говорили, что играть отборочные матчи в августе не совсем удобно...

- Понимаете, после тяжелого сезона, все хотят отпуск подлиннее, чтобы лучше отдохнуть, отвлечься, побыть с близкими. А квалификация начинается 10 августа. И ведь это всего четыре матча, ради которых ты должен готовиться, начинать раньше предсезонку. И времени на восстановление останется совсем мало.

- В конце ноября российскую сборную возглавил Евгений Пашутин. Как вы отнеслись к такому выбору?

- Я считаю, что на данный момент из это самый лучший и перспективный русский тренер. Соответственно, это правильный выбор. Посмотрите, в последние годы команды, в которых он работал, выглядят прямо здорово. Кроме того, у него самого было много сильных тренеров, у которых можно было многому научиться.

- А вы ведь под его руководством уже играли?

- Да, я в молодежной сборной России я выиграл чемпионат Европы в 2005 году. Повторюсь, назначить сейчас Пашутина тренером сборной - верное решение.

- Давайте теперь поговорим о ЦСКА. В нынешнем сезоне армейцы в Единой лиге ВТБ потерпели уже два поражения от вашего бывшего клуба "Химки". С чем связываете такую неудачную игру с подмосковной командой?

- В домашнем матче, после игры с "Барселоной", мы расслабились и позволил сопернику набрать 92 очка, что для нас очень много. И, конечно, тяжело выиграть, когда соперник столько набирает, тогда как бывает нам забрасывают только 60 очков. Что касается матча на выезде, мы играли здорово и отдали свой матч, хотя вели всю игру. В этом году у "Химок" очень хорошая команда, сбалансированная, играет в свободный баскетбол. Вы посмотрите сколько они забивают, ребята наслаждаются баскетболом. Но итоги подведем в конце сезона. Я рад, что у команды все наладилось, ведь у них были большие проблемы в прошлом году. Однако сейчас все мои мысли с ЦСКА.

- А все-таки не было обидно проигрывать своему бывшему клубу, который вы совсем недавно покинули?

- Конечно, обидно. Особенно когда в выездной игре весь матч ведешь в счете. Тем более, я не люблю проигрывать. Но все впереди, я думаю, мы свое еще возьмем, тем более, что с каждой мы прибавляем.

- Почему решили после 9-и сезонов в "Химках" перейти в ЦСКА? Все-таки, проведя столько лет в одной команде, не просто решится на смену клуба. Тем более, что в "Химках" вы были лидером клуба, а в ЦСКА пришлось все доказывать заново, да и конкуренция выше.

- Я понимал, куда иду. С "Химками" я многого добился и уже, наверное, перерос команду. На самом деле, эта команда мой второй дом, я ведь провел там 9 лет. У меня осталось много воспоминаний о клубе, с которым мы переживали и тяжелые, и хорошие времена. Но хотелось чего-то нового, тем более - мне 28 лет, я на пике карьеры. А когда появилось хорошее предложение из ЦСКА, я подумал, почему бы и не попробовать себя в таком клубе? Попробовать себя в новой схеме, с новым тренером и игроками. Понятно, что тяжело, я знал, что придется доказывать все заново и сразу лидером не стану. Но я каждый день работаю на тренировках и на площадке.

Вообще, переговоры были долгие, тем более, я и раньше мог перейти в ЦСКА, но что-то не складывалось. Но сезон завершился, контракт с "Химками" у меня закончился, и я решил перейти в ЦСКА, о чем не жалею.

Фото: ИТАР-ТАСС

- А почему раньше не получалось перейти в ЦСКА? Например, три года назад ваш переход был вполне реален. Клубы не смогли договориться?

- Я не так себя чувствовал, скорей. Понимал, что если перейду в ЦСКА, могу сесть на скамейку. Но я правильно сделал, что подождал. И, честно говоря, я не понимаю людей в Химках, которые на меня обижаются. Я ведь столько лет отдал команде… Но они фанаты, это их право. Однако для своей карьеры я принял верное решение, перейдя в ЦСКА. Здесь все новое, но с каждым днем я все лучше понимают тренера и партнеров.

- Что первым делом бросилось в глаза при работе с Этторе Мессиной?

- Вся философия баскетбола здесь совсем другая, в отличие от той, что была у Куртинайтиса (главный тренер "Химок", - прим. ред.). Здесь нет такого быстрого баскетбола, он более позиционный, дисциплинированный. Так просто это не объяснить.

- В Евролиге ЦСКА сейчас играет стабильно и идет вровень с "Маккаби" и "Реалом". Кто из соперников в ТОП-16 особенно запомнился? Может быть, с кем-то из соперников было особенно тяжело играть?

- Запомнилась домашняя игра с "Реалом", когда были полные трибуны, 7 тысяч болельщиков. В конце матча весь зал встал и аплодировал нам. Мы были одной командой, очень здорово играли почти 40 минут игрового времени, кроме трех минут в третьей четверти. И "Реал", который до этого не проиграл ни одного матча, не знал, что делать. Вели они себя как пижоны и проигрывая, начали жаловаться, "плакаться" судьям. И мы поняли, что были в тот день сильнее на голову, а они просто не могли признать это.

- А в каком матче ЦСКА вы бы особо отметили свою игру?

- Я не любитель говорить о своих матчах, пусть тренера оценивают мою игру. Главное, чтобы я помогал команде. А наиболее удачные игры еще впереди.

Игроки сборной России (слева направо): Виталий Фридзон, Андрей Кириленко, Виктор Хряпа. Фото: ИТАР-ТАСС

- Хотелось бы еще узнать про олимпийскую медаль, которую в 2012 году украли у вас из дома. Вам ведь ее в прошлом году вернули, только уже другую, новую?

- Да, сделали новую. В день нашего матча с "Фенербахче" мне ее вручил Сергей Иванов. И она теперь лежит у меня в сейфе. Точно такая же медаль, сделанная в Швейцарии, просто дубликат. Однако восстановливали ее долго - полтора года. И если бы не ЦСКА и конкретно Андрей Ватутин (президент ПБК ЦСКА, - прим.ред.), то медаль так и не сделали бы. Я когда подписал контракт с ЦСКА, то попросил о помощи с медалью. И то, что сделали за полгода, люди не смогли сделать за год. Я ходил в полицию, говорил, что у меня украли медаль, залезли в дом. Собрал все документы, отдал их в РФБ, а оттуда они перешли в Олимпийский комитет России и все остановилось. Я попросил потом ЦСКА и за полгода они помогли, за что я очень им обязан. Было очень приятно получить свою медаль.

- Не могу не спросить вас про зимнюю Олимпиаду, которая проходит сейчас в Сочи. Смотрите, болеете?

- Конечно слежу за Играми, и с завтрашнего дня начинается хоккей (интервью проходило за день до матча сборной России со Словенией, - прим.ред.), самый интересный вид спорта на зимней Олимпиаде. Хочу пожелать ребятам победы. К слову, мы в команде смотрим не только за хоккеистам, а за всей сборной, все соревнования. И надеюсь, что за оставшиеся до конца Олимпийских игр дни, мы выиграем больше медалей. Свое возьмем еще в фигурном катании, например.

Я, честно говоря, завидую тем, кто участвуют на Олимпиаде, которая проходит на Родине. За тебя болельщики и вся страна. Хотелось бы поучаствовать на Играх, которые в России проводятся. Но видимо уже не в этой жизни, как говорится. Конечно, я только "за", если еще и летняя Олимпиада состоится у нас, но это большие затраты. Но все равно я счастлив, что Россия принимает такое событие. Плохо, что не получилось попасть на открытие, так как у нас идет регулярный сезон . Будем смотреть все по телевизору.

Даниил Адамов