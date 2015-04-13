Спорт за неделю: Кубок Гагарина и победа "Динамо" в дерби

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Героическое спасение петербургских армейцев и успех столичного "Динамо" в дерби, выход ЦСКА в плей-офф Евролиги и очередная победа Хэмилтона, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

СКА вырывает победу и отправляется финал

В начале прошлой недели завершилась, пожалуй, самая захватывающая серия плей-офф в истории Континентальной хоккейной лиги. Петербургский СКА, проигрывая московским армейцам в серии со счетом 0:3, выиграл четыре матча подряд и вышел в финал Кубка Гагарина.

Решающий поединок получился таким же захватывающим как и вся серия. Подопечным Вячеслава Быкова удалось распечатать ворота хозяев на 12-й минуте – отличился Илья Ковальчук. На 28-й минуте питерцы благодаря усилиям Евгения Дадонова увеличили свое преимущество. Однако столичная команда, выступавшая при своих болельщиках, и не думала сдаваться.

В концовке второго периода москвичи отличились дважды: голами отметились Александр Радулов и Стефан да Коста. При этом Радулов стал вторым игроком в истории КХЛ, покорившим рубеж в 500 набранных очков. Первым был форвард "Магнитки" Сергей Мозякин.

Гости снова вышли вперед в середине заключительного отрезка игры. Антон Белов от левого бортика набросил шайбу вперед, и Патрик Торесен, находясь на чужом пятачке, удачно подставил клюшку. В итоге эта шайба оказалась победной.

Стоит отметить, что отыграться и взять серию после счета 0:3 в КХЛ не удавалось еще никому. За Кубок Гагарина армейцам придется поспорить с казанским "Ак Барсом", который, в свою очередь, отправил в отпуск "Сибирь".

Команды уже провели первый матч финальной серии. Победу на чужой площадке со счетом 4:2 одержал СКА. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин, Патрик Торесен, Евгений Дадонов и Вадим Шипачев. У хозяев отличились Джастин Азеведо и Степан Захарчук.

Стоит отметить, что к 5-й минуте третьего периода армейцы выигрывали со счетом 4:0, затем "барсы" две шайбы отыграли, однако питерцы все-таки удержали победный результат.

"Динамо" выигрывает дерби

22-й тур российской футбольной премьер-лиги в этот раз пришёлся на середину недели. Центральный поединок состоялся 8 апреля на стадионе "Арена Химки", где встретились "Динамо" и ЦСКА.

Счет был открыт уже на 9-й минуте встречи. Алексей Ионов вышел один на один с Игорем Акинфеевым и хладнокровно переиграл голкипера. Спустя шесть минут Георги Миланову удался красивый удар со штрафного, который поставил в тупик голкипера "Динамо" – 1:1.

Однако уже на 24-й минуте Балаж Джуджак вновь заставил капитулировать Акинфеева мощным ударом из пределов штрафной. В дальнейшем армейцы прочно владели инициативой, но сравнять счет так и не смогли. Моменты упустили Еременко, Тошич и новичок ЦСКА Страндберг.

Поражение армейцев существенно повлияло на расстановку в лидирующей группе чемпионата России. "Краснодар" воспользовался осечкой "красно-синих" и поднялся на второе место в турнирной таблице.

"Сине-бело-голубые", в свою очередь, обыграли на выезде "Терек" (1:2), но в 23-м туре не смогли на своем поле переиграть "Рубин" (1:1).

Также стоит отметить очередной невразумительный матч московского "Спартака". На сей раз девятикратные чемпионы уступили одной из худших команд чемпионата – тульскому "Арсеналу". Поединок, проходившей в Туле, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время стал Дмитрий Смирнов.

Стоит отметить, что во время матча сектор болельщиков "Спартака" обратился к главному тренеру "Арсенала", легенде "красно-белых" Дмитрию Аленичеву через баннер со словами: "Арсенал" – работа, "Спартак" – жизнь. Дмитрий, пора домой".

Черногория ответила за беспорядки

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций засчитал сборной Черногории поражение со счетом 0:3 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 года против команды России.

УЕФА также обязал сборную Черногорию провести два матча без зрителей. Запрет на посещение второй из этих игр носит испытательный характер сроком на два года. Также футбольная ассоциация государства оштрафована на 50 тысяч евро.

УЕФА присудил Черногории техническое поражение в матче с Россией

Стоит напомнить, матч, состоявшийся в Подгорице 27 марта, был отменен во втором тайме из-за поведения болельщиков хозяев. Так, уже на первой минуте встречи фанаты попали файером в голову вратарю сборной России Игорю Акинфееву, который в итоге получил сотрясение мозга и ожоги.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении РФС. Дело возбуждено в связи с бросанием болельщиками файеров и иных посторонних предметов на поле стадиона.

Кроме того, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Черногории в связи с тем, что болельщики на стадионе "Градски" бросали на поле посторонние предметы и файеры, а также из-за того, что матч не был доигран.

Что касается наказания для России, РФС оштрафован на 25 тысяч евро за неподобающее поведение болельщиков. Таким образом, сборная России перемещается на третью строчку турнирной таблицы и набирает 8 очков. Первыми идут австрийцы, у которых 13 очков, второе место с 9 очками занимают шведы.

В плей-офф – против "Панатинаикоса"

Баскетболисты столичного ЦСКА завершили групповой этап Евролиги гостевой победой над "Миланом" – 88:79. В итоге армейцы заняли в своей группе первое место и теперь в четвертьфинале турнира сыграют с греческим "Панатинаикосом".

Москвичи контролировали большую часть встречи и только в заключительном отрезке игры позволили итальянцам сократить разницу в счете.

Лучшим в составе российской команды стал Александр Каун, записавший себе в актив 19 очков и восемь подборов.

Серия против греков стартует двумя матчами в Москве 14 и 16 апреля, победитель пары должен выиграть три встречи. Если командам понадобится пятый матч, то он пройдет 28 апреля в российской столице.

Добавим, что в прошлом году на стадии четвертьфинала армейцы также встречались с "Пао" и тоже были безоговорочными фаворитами. Однако с трудом выиграв два матч дома, ЦСКА проиграл оба поединка на выезде и лишь в пятом матче смог заработать путевку в Финал четырех.

И снова Хэмилтон

В минувшие выходные прошел очередной этап автогонок "Формулы-1" – Гран-при Китая. Вторую победу в сезоне одержал действующий чемпион мира, британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место занял партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг.

Тройку призеров замкнул четырехкратный победитель "Формулы-1" немец Себастьян Феттель на Ferrari.

Что касается единственного представителя России в "королевских" гонках, то Даниил Квят, выступающий в нынешнем сезоне за Red Bull, сошел с трассы на 16-м круге из-за отказа силовой установки.

Для Хэмилтона эта победа стала второй в сезоне и 35-й в карьере. В общем зачете он увеличил отрыв от занимающего второе место Феттеля до 13 очков. Третьим в чемпионате идет гонщик Red Bull Даниэл Риккардо.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник и среду стартуют первые четвертьфинальные матчи в футбольной Лиге чемпионов. Так, 14 апреля туринский "Ювентус" на своем поле примет "Монако", а в Испании встретятся две мадридские команды - "Атлетико" и "Реал".

На следующий день футбольных гурманов ждут еще два матча: ПСЖ - "Барселона" и "Порту" – "Бавария".

В турнире рангом ниже – Лиге Европы – тоже пришла пора 1/4 финала. Здесь российские болельщики могут поболеть за петербургский "Зенит", в сопернику которому досталась испанская "Севилья". Которую, к слову, возглавляет бывший тренер московского "Спартака" Унаи Эмери.

В других матчах "Вольфсбург" сыграет с "Наполи", киевское "Динамо" – с "Фиорентиной", "Брюгге" – с "Днепром". Все поединки пройдут 16 апреля.

Заключительная и решающая часть сезона проходит в Континентальной хоккейной лиге. Уже на этой неделе может определиться обладатель Кубка Гагарина сезона 2014/15. В серии между "Ак Барс" и СКА пока счет 1:0 в пользу петербуржцев. В понедельник, 13 апреля, команды сыграют второй матч в Казани, а затем серия переедет в Санкт-Петербург. В городе на Неве матчи пройдут 15 и 17 апреля.

Центральной встречей 24-го тура российской футбольной Премьер-лиги станет противостояние команд, претендующих на вторую строчку в турнирной таблице и, соответственно, на путевку в Лигу чемпионов. На стадионе "Арена Химки" встретятся московский ЦСКА и "Краснодар".

Вряд ли эти два клуба, занимающие второе и третье место в чемпионате России, смогут побороться за победу в Премьер-лиге. За 7 туров до финиша у "Зенита" довольно-таки комфортное преимущество в таблице и маловероятно, что подопечные Андре Виллаш-Боаша его упустят.