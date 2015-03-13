Форма поиска по сайту

13 марта 2015, 22:47

Спорт

Московские армейцы одолели "Анадолу Эфес" в матче Евролиги

Фото: ТАСС

Московские армейцы одержали победу над турецким "Анадолу Эфес" в матче 10-го тура баскетбольной Евролиги. Поединок завершился со счетом 88:83.

Стартовая четверть сложилась неудачно для подопечных Димитриса Итудиса, ЦСКА уступил 21:27. Однако во второй десятиминутке "красно-синие" захватили инициативу и сумели выйти вперед.

Небольшое преимущество в счете, добытое во второй четверти, москвичи сумели удержать до конца.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Милош Теодосич, набравший 20 очков. Александр Каун записал на свой счет 16 результативных баллов.

Таким образом, ЦСКА сохраняет за собой вторую строчку турнирной таблицы в группе F.

