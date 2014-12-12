Дайте две: весну в еврокубках встретят "Зенит" и "Динамо"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Прошедшие в минувшие вторник, среду и четверг матчи заключительных шестых туров групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы завершили программу осенней половины нынешнего еврокубкового сезона. Промежуточные итоги популярных международных футбольных соревнований подводит спортивный обозреватель М24.ru Андрей Ярков.

Посчитали - прослезились

Уходящий 2014 год войдет в историю отечественного футбола в качестве бесславного. Это стало неопровержимым фактом после поражений питерского "Зенита" и столичного ЦСКА от "Монако" и "Баварии" соответственно. Декабрьские фиаско в Лиге чемпионов двух ведущих российских клубов явились последними штрихами в безрадостной картине, нарисованной нашими футбольными "живописцами".

В итоге к провальному выступлению сборной страны на чемпионате мира в Бразилии и ее удручающим показателям на стартовом отрезке отборочной кампании Евро-2016 добавился и еврокубковый конфуз. Напомним, что изначально Россия делегировала в качестве участников популярных международных турниров секстет своих представителей. ЦСКА и "Зенит" получили право выступить в Лиге чемпионов, а "Ростов", "Краснодар", "Локомотив" и "Динамо" - в Лиге Европы.

Фото: ТАСС

Однако уже после квалификационных баталий отсеялись ростовчане и "железнодорожники", а до Нового года удалось дотянуть только зенитовцам и "бело-голубым". Да и то, вице-чемпионы России свою главную еврокубковую задачу так и не решили. Заняв лишь третье место в своем квартете группового этапа ЛЧ, клуб с берегов Невы был перенаправлен регламентом в менее престижный турнир.

Перед началом нынешнего сезона у России имелся отличный шанс обойти в таблице коэффициентов УЕФА Францию и переместиться на 6-е место. Данная позиция предоставляет возможность заявить в Лигу чемпионов сезона 2016/17 три клуба, однако об этой мечте нам, по всей видимости, придется забыть. Уж больно велико нынче наше отставание от французов. Сейчас оно составляет 2,418 балла. Для того, чтобы его ликвидировать, требуется выполнить сразу несколько обязательных условий.

Во-первых, теперь необходим скорейший вылет (желательно уже после стадии 1/8-й финала Лиги чемпионов) "Монако" и ПСЖ, а во-вторых, оба российских участника Лиги Европы должны добраться в ней как минимум до четвертьфинала, и при этом хотя бы один из них - продвинуться еще дальше. Но даже если все эти условия будут в итоге соблюдены, склонить чашу весов в пользу Франции вполне может удачное выступление "Генгама" в ЛЕ. Более чем скромному по европейским меркам коллективу достаточно пройти пару раундов, и тогда спор о дальнейшей борьбе за шестое место молниеносно потеряет свою актуальность.

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Не то, что нынешнее племя

Впрочем, положа руку на сердце, следует признать, что на данный момент ни один из отечественных клубов не может считаться серьезным претендентом даже на попадание в полуфинальную стадию ЛЧ. За все 23(!) сезона российские команды в квартет сильнейших так ни разу и не пробились. Да и участий в четвертьфиналах было всего лишь два ("Спартак" в сезоне 1995/96 и ЦСКА в сезоне 2009/10).

Для сравнения, 25-летняя история выступлений клубов СССР в розыгрыше Кубка чемпионов принесла нам аж 12(!) выходов в четвертьфинал, причем три из них завершились полуфиналами. Киевские динамовцы участвовали в полуфинале КЧ сезонов 1976/77 и 1986/87, а московский "Спартак" добился подобного достижения весной 1991 года. А в четвертьфиналах помимо киевлян и "красно-белых" в свое время играли днепропетровский "Днепр" (дважды), минское "Динамо" и ереванский "Арарат".

Многие могут возразить, что, мол, в то время пробиться в четверть и полуфинал было гораздо легче, ибо в турнире участвовало лишь по одной (за исключением случаев, когда владелец трофея защищал свой титул) команде от каждой страны. Сейчас же ведущие европейские футбольные державы делегируют по 3-4 своих представителя, да и пройти групповой этап труднее, нежели стать победителем двухматчевых противоборств, на которых была основана вся система еврокубков вплоть до сезона 1990/91 включительно.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Да, все это так, однако давайте снова обратимся к таблице коэффициентов УЕФА, которая справедливо отображает итоги выступлений в еврокубках команд всех без исключения стран. Россия еще никогда не поднималась в ней выше 6-го места, а вот Советский Союз находился на четвертой, третьей и даже второй позициях. Последнее произошло, когда в расчет брались сезоны с 1983/84 по 1987/88. Иными словами, были времена, когда отечественный чемпионат был вторым(!) по силе в Европе. И это без нынешних просто сумасшедших по своим размерам финансовых вливаний в футбол и астрономических зарплат игроков, а также при полном отсутствии в отечественных командах иностранных исполнителей.

Надежды и тревоги

Впрочем, довольно о грустном и наболевшем, ведь две команды в еврокубках мы все-таки сохранили. По мнению специалистов и букмекеров, "Зенит" считается одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы, тем более что шесть с половиной лет назад этот клуб уже становился обладателем Кубка УЕФА – турнира-предшественника ЛЕ. Шансы питерцев увеличивает и тот факт, что в чемпионате России "сине-бело-голубые" значительно оторвались от своих ближайших преследователей.

Если предстоящей весной не случится ничего сверхъестественного, футболисты из Северной Пальмиры должны без особых проблем завоевать золото Премьер-лиги. А значит, они вполне могут себе позволить действовать на два фронта, что называется, с полной выкладкой. К тому же сверхмощный состав и длинная скамейка "Зенита" должны сыграть свою роль во время двухматчевых противоборств на вылет.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

За "Динамо" же более тревожно. Можно сколько угодно говорить о том, что в каждом матче команда будет непременно стремиться к победе, используя для этого все имеющиеся силы и средства, однако известную мудрость о "погоне за двумя зайцами" еще никто не отменял. Так что Станиславу Черчесову и его помощникам в любом случае придется расставить приоритеты на вторую половину сезона.

Динамовцы ушли на зимний перерыв, будучи вторыми по потерянным очкам в чемпионате страны. У москвичей имеется отличная возможность завоевать как минимум серебряные медали, которые "бело-голубые" в последний раз добывали в уже далеком 1994 году. К тому же титул вице-чемпиона России предоставляет право на выступление в Лиге чемпионов, начиная со стадии предпоследнего квалификационного раунда.

От "Рейнджерс" до "Рейнджерс"

С другой стороны, относительно удачных выступлений на международной арене, "Динамо" сейчас находится в большом долгу перед своими преданными и терпеливыми болельщиками. Шутка ли, но в последний раз (не считая нынешний сезон) динамовцы играли в основной стадии еврокубка осенью 2001 года! Тогда они в 1/32 финала розыгрыша Кубка УЕФА уступили шотландскому "Глазго Рейнджерс", и с тех пор лишь в паре сезонов мы увидели их в квалификационных баталиях, которые они в итоге провалили.

Фото: ТАСС

И вдруг такой долгожданный успех – шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги Европы! Так почему бы его не развить, тем самым отплатив своим поклонникам за терпение и веру? К тому же неплохо бы было и вписать в свой послужной список новое еврокубковое достижение, каковым можно считать как минимум попадание в четвертьфинал. Напомним, что ранее "Динамо" аж пять раз удачно выступало в розыгрыше ныне канувшего в Лету Кубка обладателей кубков.

Дважды (в сезонах 1979/80 и 1995/96) оно доходило до четвертьфинальной стадии турнира, еще в двух случаях выбывало из борьбы в полуфинале (1977/78 и 1984/85) и однажды (весной 1972 года) принимало участие в решающем матче соревнований. Кстати, та встреча, проигранная со счетом 2:3 уже упомянутому выше "Глазго Рейнджерс" стала первым еврокубковым финалом в истории отечественных команд.

Помимо всего прочего, динамовцам не стоит забывать и о возможности установить "советско-российский" рекорд по победам подряд в еврокубковых матчах. На данный момент их уже 7 - гостевая победа 2:1 над кипрской "Омонией" в ответной встрече заключительного квалификационного раунда нынешней ЛЕ плюс шесть викторий на групповом этапе турнира.

В случае, если "Динамо" сможет взять верх в обеих играх 1/16-й финала, оно повторит поистине уникальное достижение казанского "Рубина", который победил лондонский "Челси" (3:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы сезона 2012/13, а свое выступление в прошлой ЛЕ (включая баталии квалификационных раундов) начал с 8 побед кряду. Иными словами, Черчесову и Ко есть над чем задуматься, ну а нам остается пожелать тренерскому штабу динамовцев принять правильное решение.

Фото: ТАСС

Что дальше

Жеребьевка сразу двух предстоящих раундов Лиги Европы состоится 15 декабря. На данный момент уже известен список команд, которые могут достаться "Зениту" и "Динамо" на стадии 1/16 финала. Согласно регламенту, оба наших клуба попали в так называемый "посев". Это право завоевали победители групп (12 команд) и четверка участников, перешедших в ЛЕ из Лиги чемпионов. Она была определена посредством сравнения показателей восьми команд, занявших в квартетах ЛЧ третьи места.

Наряду с москвичами и питерцами, "сеяными" будут "Интер", "Наполи", "Фиорентина" (все – Италия), "Эвертон" (Англия), "Атлетик" (Испания), менхенгладбахская "Боруссия" (Германия), "Легия" (Польша), "Зальцбург" (Австрия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция), "Бешикташ" (Турция) и киевское "Динамо" (Украина).

Перечисленные участники проведут первые матчи 1/16 финала на выезде, а ответные – на своем поле. В соперники же им достанутся "несеяные" "Севилья", "Вильярреал" (оба – Испания), "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (оба – Англия) "Рома", "Торино" (оба – Италия), "Аякс", ПСВ (оба – Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция), "Вольфсбург" (Германия), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Генгам" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Днепр" (Украина) и "Ольборг" (Дания)

Фото: ТАСС

При этом существует ряд ограничений. На стадии 1/16 финала не могут встретиться между собой команды из одной страны, а также участники, которые на групповом этапе играли в одном квартете. Таким образом, из числа возможных соперников "Динамо" выпал нидерландский ПСВ. А вот жеребьевка 1/8 финала ЛЕ (как и всех последующих стадий этого турнира) будет уже "слепой".

Впрочем, вследствие известных политических событий, в УЕФА недавно была издана директива, согласно которой, российские и украинские клубы следует разводить по разным группам и парам, если существует такая возможность. Так что, скорее всего, "Зениту" или "Динамо" не достанется в соперники еще и "Днепр". Причем и в 1/8 ни с Днепром", ни с киевским "Динамо", российские клубы не встретятся.

Шестью победами "Реал" только снизил свои шансы

В заключение вернемся к Лиге чемпионов. В тот же день (15 декабря) пройдет и жеребьевка стадии 1/8-й финала самого престижного турнира для клубов Старого Света. Отметим, что в число 16 сильнейших попали сразу четыре представителя Германии – "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Байер" и "Шальке-04". В прошлом сезоне те же клубы Бундеслиги также дружно шагнули в плей-офф ЛЧ полным квартетом. Однако, тогда до 1/8 финала без потерь добралась и Англия.

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Теперь же Германия имеет своеобразное численное преимущество над всеми без исключения другими странами, и такая картина наблюдается в Лиге чемпионов впервые. У Испании остались три команды – "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Столько же имеют и родоначальники футбола – "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити". Дуэтом представлена Франция – ПСЖ и "Монако". Ну и по одной команде осталось у Португалии ("Порту"), Италии ("Ювентус"), Украины ("Шахтер") и Швейцарии ("Базель").

Согласно котировкам не имеющих пристрастий букмекеров, двумя главными фаворитами на итоговый триумф считаются нынешний владелец трофея мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Ставки на успех команд принимаются из расчета 4/1. Далее следуют лондонский "Челси" - 5,8/1 и "Барселона" - 6/1. Впрочем, в повторную победу "сливочных" верится с большим трудом.

Напомним, что Лигу чемпионов, которая появилась на свет в сезоне 1992/93, дважды подряд до сих пор никто не выигрывал. Если же считать с учетом Кубка чемпионов, то последним здесь был итальянский "Милан", завоевавший главный приз в 1989 и 1990 годах. Помимо этого, в ЛЧ есть и еще одна устоявшаяся традиция. Еще ни одна команда, которая прошла групповой этап соревнований без очковых потерь, в итоге так и не стала триумфатором. "Реал" же сейчас одержал шесть побед в шести матчах. Таким образом, победы "Королевского клуба" только понизили его собственные котировки у букмекеров.

Андрей Ярков