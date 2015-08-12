Форма поиска по сайту

Новости

12 августа 2015, 17:48

Спорт

На матч "Спартак" – ЦСКА проданы все билеты

В "Спартаке" заявили, что клубу удалось продать все билеты на "главное дерби страны", сообщает пресс-служба московской команды. В пятницу состоится поединок между столичными "Спартаком" и ЦСКА.

Таким образом, на "Открытие Арене" ожидается аншлаг - будут заполнены все 44 с лишним тысячи мест, чего в этом сезоне еще не бывало.

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21.30.

Традиционно матчи между "Спартаком" и ЦСКА являются самыми популярными в чемпионате России. Они собирают у экранов телевизоров массу поклонников футбола.

В настоящее время "Спартак" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, "красно-синие" идут на втором месте.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2015/2016
ЦСКА Спартак билеты дерби

