На матч "Спартак" – ЦСКА проданы все билеты

Все билеты на матч "Спартак" - ЦСКА проданы

В "Спартаке" заявили, что клубу удалось продать все билеты на "главное дерби страны", сообщает пресс-служба московской команды. В пятницу состоится поединок между столичными "Спартаком" и ЦСКА.

Таким образом, на "Открытие Арене" ожидается аншлаг - будут заполнены все 44 с лишним тысячи мест, чего в этом сезоне еще не бывало.

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21.30.

Традиционно матчи между "Спартаком" и ЦСКА являются самыми популярными в чемпионате России. Они собирают у экранов телевизоров массу поклонников футбола.

В настоящее время "Спартак" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, "красно-синие" идут на втором месте.