Нападающий ЦСКА Нецид отдан в аренду голландскому "Зволле"

Томаш Нецид. Фото: pfc-cska.com

Нападающий столичного ЦСКА Томаш Нецид перешел на правах аренды в голландский клуб "Зволле", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента футболиста Иржи Мюллера.

"Томаш будет выступать за "Зволле". Вернется ли он в ЦСКА? Все может быть", - сказал Мюллер. При этом агент отметил, что интерес к чешскому нападающему проявляли три российских клуба: столичное "Торпедо", пермский "Амкар" и саранская "Мордовия".

Прошедший сезон футболист также провел в аренде - он выступал за пражскую "Славию". В 2013 году чешский нападающий защищал цвета греческого ПАОК.

Томаш Нецид перешел в ЦСКА в 2009 году. За армейцев он дебютировал 7 марта в матче за Суперкубок России против казанского "Рубина", выйдя на замену во втором тайме. Примечательно, что при счете 1:1 на 113-й минуте игры Нецид забил победный мяч.

В сборной Чехии нападающий дебютировал в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2010 против Сан-Марино. На 66-й минуте он заменил Мартина Фенина, а уже на 83-й оформил свой первый гол за национальную команду.