ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичные армейцы одержали волевую победу над "Йокеритом" в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ. Поединок завершился со счетом 3:2.

В первых двух периодах некоторым игровым преимуществом владели финским хоккеисты. На 26-й минуте Никлас Хагман открыл счет после броска своего партнера по команде. В этот момент "Йокерит" играл в большинстве.

На 45-й минуте "джокеры" вновь наказали ЦСКА за недисциплинированность. Стив Мозес вколотил шайбу под перекладину ворот армейцев.

Однако спустя пять минут Александр Радулов отыграл одну шайбу. А дальше за недисциплинированность опытнейшего Осси Вяянанена пришлось расплачиваться уже гостям. Финн очень грубо сыграл против Николая Прохоркина и схлопотал пятиминутный штраф для команды и еще 20 минут - лично для себя.

Его удаление дорого стоило "Йокериту" - с интервалом в две минуты в воротах финнов побывали сразу две шайбы. Дубль записал на свой счет Игорь Григоренко, причем в роли ассистента оба раза выступил Радулов.

Отыграться "Йокерит" просто не мог - ведь он в дополнение ко всем бедам еще и играл в меньшинстве. Таким образом, ЦСКА стартует в серии с победы и уже 13 марта попытается развить свой успех.